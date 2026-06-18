Choć zyskała globalną sławę, zyskując miano finalistki Rolanda Garrosa i olbrzymi awans na 21. lokatę w rankingu WTA, Maja Chwalińska była zdana na łaskę władz Wimbledonu, by móc zagrać w głównej drabince londyńskiej odnogi Wielkiego Szlema. Wszystko dlatego, że jej listy zostały zamknięte jeszcze przed Rolandem Garrosem.

Ostatecznie paryski wyczyn Polki został odpowiednio uhonorowany - Maja Chwalińska otrzymała "dziką kartę", co w środowisku uznano w zasadzie jednoznacznie uznane za dobrą decyzję. Nie brakuje jednak głosów, że ta w ogóle nie powinna być konieczna.

Wimbledon. Maja Chwalińska z dziką kartą. Danielle Collins chce zmiany przepisów

Właśnie takie stanowisko przedstawiła w studiu "Tennis Channel" Danielle Collins. Amerykanka znana między innymi z zatargu z Igą Świątek zaapelowała nawet o zmianę przepisów, by sytuacja, w której znalazła się Maja Chwalińska, nie miała już więcej miejsca.

Wszyscy w zasadzie zgadzamy się z tym, że jeśli ktoś dotrze do finału turnieju wielkoszlemowego, a później nie ma go na liście startowej, powinien automatycznie zostać przyjęty do drabinki głównej

Zaproponowała także konkretne rozwiązanie: - Uważam, że okres pomiędzy Rolandem Garrosem i Wimbledonem, w którym ustalane są listy startowe, powinien zostać skrócony do trzech tygodni zamiast sześciu.

- Tak, bo to jedyne turnieje wielkoszlemowe, które dzieli tak krótka przerwa. Możesz zanotować kapitalny występ na Rolandzie Garrosie, ale ranking na następną imprezę został już ustalony. Nie mamy tego problemu z Australian Open, listą na Rolanda Garrosa oraz US Open - wtrącił się w jej wywód były amerykański tenisista Sam Querrey.

A sama Danielle Collins skwitowała wątek jeszcze raz chwaląc Maję Chwalińską za jej tegoroczny występ na paryskich kortach.

- Tak więc zasłużyła sobie na dziką kartę. I nie mogłabym patrzeć na to, jak walczy w kwalifikacjach Wimbledonu, po tym czego dokonała i czym się wykazała - stwierdziła Amerykanka, komplementując 24-letnią Polkę.

Przypomnijmy, że na Maja Chwalińska wystąpi na tegorocznym Wimbledonie nie tylko w grze pojedynczej, ale i w deblu, rywalizując w duecie ze swoją koleżanką Sinją Kraus.

Maja Chwalińska Aliaksandr Valodzin East News

Danielle Collins William West AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport