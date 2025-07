Cały świat widział, jak Sabalenka potraktowała Niemkę. Tuż po wygranym meczu

Aryna Sabalenka zafundowała swoim kibicom kolejną porcję nerwówki. We wtorek w meczu ćwierćfinałowym Wimbledonu przegrywała już 0:1 w setach z Laurą Siegemund, ale w bólach dokonała zwrotu akcji i zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju. Niemka w decydującej partii prowadziła 2:1 i 4:3, ale ostatnie trzy gemy starcia padły łupem Białorusinki. Liderka światowego rankingu mogła odetchnąć. Po ostatniej wymianie podeszła do siatki i przytuliła swoją przeciwniczkę.

Następnie udzieliła tradycyjnego wywiadu na korcie. - To było zdecydowanie trudne zadanie. Potrzebuję teraz czasu, żeby się zrelaksować i dojść do siebie. Naciskała (Siegemund - red.) na mnie mocno, było trudno. Po pierwszym secie patrzyłam na swój boks i mówiłam: "chyba trzeba będzie bookować bilety", opuścić to piękne miasto, piękny kraj, piękne miejsce. Rywalka grała świetny turniej i mecz, atmosfera była niesamowita - powiedziała.

- Drugi tydzień to jak spełnienie marzeń. To pokazuje, że ciężka praca się opłaca. Mam nadzieję, że zostanę tu jeszcze trochę dłużej. Jest ciężko, ale w tym wszystkim chodzi o balans, oprócz pracy musisz się cieszyć życiem poza kortem, wychodzić do ludzi. To pomaga mi cieszyć się turniejem - zakończyła.