Cały świat patrzy na to, co zrobi Chwalińska. Jest ogłoszenie przed Wimbledonem

W Paryżu Maja Chwalińska dokonała rzeczy historycznej. Jako pierwsza kwalifikantka zagrała w finale Roland Garros, pokonując po drodze wyżej notowane przeciwniczki. Dopiero w meczu o tytuł zdołała zatrzymać ją Mirra Andriejewa.

Znakomity wynik sprawił, że nasza tenisistka została nagrodzona "dziką kartą" przez organizatorów Wimbledonu. Dzięki temu bez przedzierania się przez eliminacje wystąpi w głównej drabince trzeciego Wielkiego Szlema w sezonie jako rozstawiona zawodniczka.

Wielka presja na Chwalińskiej. Chodzi o Wimbledon. Cały świat patrzy

- Widać było po Mai w Rolandzie, że ten szczyt psycho-fizycznych możliwości skończył się w półfinale. Z Andriejewą walczyła instynktem. Ten finał kosztował Maję straszne pokłady zdrowia. Wszystkie rezerwy, jakie miała ta dziewczyna, uruchomione były w Paryżu - mówił na kanale "Trzeci Serwis" Lech Sidor, który szczegółowo analizował dyspozycję 24-latki przed Wimbledonem.

W pewnym momencie ekspert poruszył kwestię regeneracji. Po tak intensywnych doznaniach w stolicy Francji Chwalińska udała się na krótki urlop, aby wypocząć przed powrotem na trawiaste korty. - Doskonale wiem, jak ważna jest regeneracja. To nie jest tak, że pierwszego czy drugiego dnia są efekty. Trzeba odpuścić jakikolwiek ruch, żeby organizm się uspokoił - mówił doświadczony komentator.

Inną kwestią jest presja. Po tak znakomitym wyniku na Roland Garros teraz oczekiwania wobec 21. rakiety świata wzrosną. - Cały świat będzie patrzył na Maję, czy ten wystrzał na Rolandzie to był przypadek (...) Jest pewien pułap, na który weszła Maja. Jest praktycznie w dwudziestce rankingu. Nie możesz już powiedzieć: "O, nie lubię grać na trawie, przegram w pierwszej rundzie, nic się nie stanie". Łatwo się mówi, ale presja jest. Presję się czuje - zaznaczał.

Na start imprezy w stolicy Anglii rywalką Mai Chwalińskiej będzie reprezentantka Tajlandii Mananchaya Sawangkaew. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczów polskich tenisistów na Wimbledonie w Interii Sport.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska Zabulon Laurent/ABACA East News

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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