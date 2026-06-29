Było już 4:0 dla Ostapenko. Trzy sety w Londynie. Sama przeciwko Anglikom

Jelena Ostapenko sama trochę pokpiła sprawę, bo będąc na pograniczu rozstawienia w Wimbledonie, nie zgłosiła się tym razem do żadnego turnieju w dwóch pierwszych tygodniach zmagań na trawie. Kiedyś przeważnie wybierała rywalizację w Birmingham, później wyjeżdżała do Eastbourne i stąd ruszała do Londynu. Rok temu było już tylko Eastbourne, ale wtedy zajmowała znacznie wyższą pozycję w rankingu. Ten ostatni turniej nie wchodzi już do "rozliczeń" w kontekście pozycji na Wimbledon.

Łotyszka została więc wyprzedzona m.in. Katerinę Siniakovą, została pierwszą pod kreską w kontekście rozstawienia. Gdyby Emma Raducanu wycofała się nieco wcześniej, miałaby pewnie numer 32 w drabince. Choć ostatecznie nie wylosowała źle, znalazła się w ćwiartce w Aryną Sabalenką, w sekcji z Raducanu, z którą mogła zagrać już w drugiej rundzie. Wczoraj późnym wieczorem rano stało się to nieaktualne - po wycofaniu Brytyjki.

Formalnie Jelena powinna zająć jej miejsce jako numer 33, a na pozycję Łotyszki powinna wskoczyć jej rodaczka Daria Semenistaja. Anglicy uznali jednak, że "szczęśliwa przegrana" zajmie po prostu miejsce Raducanu.

Wimbledon. Jelena Ostapenko w opałach. Mecz o drugą rundę z Harriet Dart

Ostapenko zagrała więc dzisiaj na wypełnionym Court 1, mogącym pomieścić ponad 12 tys. osób. Co tylko świadczy o wielkim zainteresowaniu meczami rodzimych tenisistek i tenisistów i potwierdza... słuszność przyznawania im dzikich kart. Bo z takiej niemal co roku korzysta niemal 30-letnia Harriet Dart, dziś zawodniczka z drugiej setki.

Wydawało się, że sprawa tu zostanie zamknięta wyjątkowo szybko, Jelena momentalnie odskoczyła na 3:0, a później - po przerwie medycznej dla Brytyjki - już na 4:0. Dart nie radziła sobie przy drugim serwisie, Ostapenko wchodziło głęboko w kort i jak to ona - od razu starała się przejmować inicjatywa. A że jeszcze nie popełniała tylu błędów, co później, to dość szybko wygrała tę partię 6:3.

Jelena Ostapenko ADRIAN DENNIS AFP

Później zaś zaczęły się problemy faworytki, Dart złapała oddech, wspierali ją kibice. Tysiące kibiców cieszyły się z każdego jej punktu, a Jelena trochę się pogubiła. Zaczęły się więc delikatne prowokacje, potrafi prowadzić takie gierki. Tyle że wynik wymknął się spod kontroli. Po szybkim 0:3 nie zdołała już odrobić przełamania.

Decydowała więc trzecie partia, Court 1 żył na całego, Dart momentami grała jak natchniona. Dobiegała do skrótów, odgrywała piłki wzdłuż linii, Łotyszka patrzyła na to zaskoczona. A do siedmiu podwójnych błędów z pierwszych dwóch partii dołożyła sześć kolejnych.

Harriet miała ogromne problemy z serwisem, musiała gonić od stanu 2:4. Ale dogoniła Jelenę. Przy 4:4 Łotyszka serwowała, doszło do stanu 30-40, Brytyjka miała szansę na przełamanie. Gdyby ją wykorzystała...

To jednak Jelena forhendem załatwiła sprawę. Harriet jeszcze walczyła, w tym samym gemie popisała się kapitalnym minięciem, znów wszyscy wiwatowali na Court 1. Łotyszka nie dała się jednak wyprowadzić z równowagi. Wygrała tego gema, a później ostatniego. To dało wynik 6:3, 3:6, 6:4.

Harriet Dart ADRIAN DENNIS AFP

Była półfinalistka Wimbledonu... pokiwała kibicom i powiedziała: - Pewnie nie jestem osobą, którą typowaliście na zwycięzcę, ale dziękuję. Przepraszam, że trochę reagowałam emocjonalnie, ale te pierwsze rundy są trudne, gdy gra się z miejscową zawodniczką - mówiła Jelena.

O 1/16 finału i prawdopodobny hit z Sabalenką zmierzy się w środę z Chorwatką Antonią Ruzić.





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