Brutalny atak na Chwalińską po porażce na Wimbledonie. Psycholog w akcji

Nie tak miała wyglądać przygoda Mai Chwalińskiej z Wimbledonem. W meczu pierwszej rundy z Mananchayą Sawangkaew Polka prowadziła 6:2 i 5:2 i wydawało się, że już nic nie może odebrać jej zwycięstwa. Niestety, przy piłce meczowej Maja poślizgnęła się i doznała kontuzji stopy.

Choć spotkanie dokończyła, nie była już w stanie normalnie grać i z kortu schodziła z eliminacją. Tajka zwyciężyła 2:6, 7:5, 6:2.

Na konferencji prasowej Chwalińska wyjaśniła, że jej problemy ze zdrowiem wynikały nie tylko z upadku. "Tak naprawdę już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze. Uważam, że to nie było czysto fizyczne, tylko złożyło się na to dużo rzeczy" - mówiła.

Poza stresem i intensywnym czasem, także to, że nie odbyliśmy perfekcyjnego przygotowania do Wimbledonu

Tymczasem echa jej pechowej porażki w Londynie wciąż wybrzmiewają i częściowo budzą także nieprzyjemne komentarze. Stanowczo reaguje na nie psycholog Rafał Koszyk.

Ciosy w Chwalińską po przegranej na Wimbledonie. Psycholog staje w obronie

Po porażce na Wimbledonie Maja Chwalińska może liczyć na wsparcie i zrozumienie bliskich, współpracowników i kibiców. Są też jednak tacy, którzy w bezlitosny sposób atakują tenisistkę.

Niektóre z negatywnych komentarzy upublicznia Rafał Koszyk, niegdysiejszy bobsleista, skeletonista i złoty medalista młodzieżowych mistrzostw Polski (2011) w sztafecie 4x100 m, a dziś psycholog współpracujący ze sportowcami.

"Ku braku mojego zdziwienia pod informacją o wyniku meczu w moment pojawiły się komentarze, że Maja Chwalińska się skończyła, że nie umie grać, że zabrała komuś miejsce i powinna wygrać nawet na jednej nodze, bo tak w ogóle, to turniej życia się skończył" - opisuje w mediach społecznościowych.

I właśnie dlatego coraz bardziej przekonuję się, że część ludzi nie ogląda sportu dla sportu. Oni chyba oglądają go po to, żeby doczekać momentu, w którym komuś się noga powinie żeby móc mu do********ć. W tym wypadku dosłownie się powinęła

Z jego obserwacji wynika, że gdy sportowiec wygrywa, jest traktowany jak bohater, a gdy przegrywa, nieraz zrównuje się go z ziemią.

"A najbardziej, to śmieszy mnie jaka pewność siebie bije z tych komentarzy. Dwie godziny przed telewizorem i już wiadomo, kto się skończył, kto nie ma talentu i kto nie zasługuje na miejsce w turnieju" - twierdzi.

Przypomina, że Chwalińska niedawno dotarła do finału wielkoszlemowego Roland Garros. "Wiecie, co mnie mierzi? Nie to, że ludzie nie rozumieją sportu. Najgorsze jest to, że coraz częściej nie potrafią uszanować nawet czyjegoś wysiłku" - dorzuca.

Przekonuje, że aby w ogóle otrzymać możliwość szansy gry na Wimbledonie, "trzeba poświęcić na sport na prawdę kawał życia, ale żeby napisać chamski komentarz po porażce, wystarczy mieć telefon i bardzo mało refleksji i takich innych różnych".

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Internauci przyjęli ten wpis z entuzjazmem. Piszą, jak ważne jest wsparcie okazywane sportowcom zwłaszcza w słabszych chwilach. "Świetny i bardzo ważny post", "Niektórzy ludzie nie wiedzą, że czasem najmniejszy uraz zostawia ślad w psychice sportowca", "Maja zasługuje dziś na takie gratulacje i wsparcie jak po finale RG, ta walka, poświęcenie, łzy", "Porażka nie definiuje. Wróci silniejsza" - podsumowują temat.





Maja Chwalińska: Trzeba to zaakceptować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport