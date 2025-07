Bohater Wimbledonu Kamil Majchrzak zwrócił się do żony. Wrócił do koszmaru

- Nie wiem, co czuję, poza wypełniającym mnie szczęściem i zmęczeniem. Mecz być dość intensywny i trudny, może nawet bardziej mentalnie niż fizycznie. Zwłaszcza, że grałem naprawdę bardzo dobry tenis - dzielił się emocjami Kamil Majchrzak, który właśnie ustanowił swój życiowy wynik na Wimbledonie, awansując do 4. rundy. Obszernie odniósł się do pytania Interii, związanego z wielką rolą, jaką w jego zespole pełni żona Marta, co wyraźnie podkreślił tenisowy trener, Christopher Kas.