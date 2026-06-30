Blamaż na Wimbledonie, To nie miało tak wyglądać. Klęska na oczach Roiga

Rok temu Iga Świątek na londyńskich kortach Wimbledonu zrobiła prawdziwą furorę, pierwszy raz w karierze wygrywając ten turniej wielkoszlemowy. Finał z Amandą Anisimovą zapisał się w historii tenisa. Raszynianka upokorzyła w nim Amerykankę, wygrywając wynikiem 6:0, 6:0.

Już we wtorek Świątek rozpocznie marsz po obronę tytułu. Rywalką Polki w pierwszej rundzie będzie Taylor Townsend - 30-letnia Amerykanka notowana aktualnie na 81. miejscu w rankingu WTA. Obie zawodniczki po raz pierwszy staną naprzeciw siebie. Triumfatorka tego spotkania w drugiej rundzie trafi na lepszą z pary Karolina Pliskova / Tereza Valentova.

Dla Świątek będzie to pierwszy Wimbledon, w którym wystartuję trenując pod okiem Francisco Roiga. Doświadczony Hiszpan od dekad jest stałym bywalcem turnieju w Londynie. Jedna z wizyt zakończyła się dla niego w wyjątkowo gorzki sposób.

Roig cztery lata po zakończeniu kariery tenisisty postanowił dołączyć do sztabu Rafaela Nadala, w którym pełnił funkcję drugiego trenera. Wraz z hiszpańską legendą współpracowali przez kolejnych 17 lat, świętując razem szereg sukcesów.

Nadal w swojej karierze wygrał aż 22 turnieje wielkoszlemowe. Najwięcej triumfów święcił rzecz jasna na kortach Rolanda Garrosa. Londyńska trawa nie była dla Hiszpana wymarzoną nawierzchnią - triumfował na niej tylko dwukrotnie w 2008 i 2010 roku, a trzykrotnie grał w finałach.

Wyjątkowy zarówno dla Nadala, jak i Roiga była 127. edycja Wimbledonu rozegrana w 2013 roku. Hiszpański gigant wówczas jedyny raz w karierze odpadł z londyńskiego turnieju wielkoszlemowego już w pierwszej rundzie. Dla Roiga do dzisiaj jest to jedyny przypadek, by jego podopieczny wyjechał z Londynu już na tak wczesnym etapie.

Koszmarny Wimbledon dla Rafy Nadala. Podopieczny Francisco Roiga był bezradny

Nadal przyjechał wówczas na Wimbledon z myślą pomszczenia ostatniej fatalnej edycji. W 2012 roku Hiszpan przegrał w drugiej rundzie z Lukasem Rosolem, a krótko później przedwcześnie zakończył sezon z powodu urazu kolana. Po okresie rekonwalescencji Nadal wrócił w wielkim stylu, a do Londynu przyleciał jako mistrz French Open.

W 2013 roku Nadal jako zawodnik rozstawiony z "piątką" w pierwszej rundzie trafił na Steve'a Darcisa - Belga sklasyfikowanego przed tym turniejem na 135. miejscu w rankingu ATP. Potyczka ta zakończyła się jedną z największych sensacji w historii Wimbledonu. Nadal przegrał w trzech setach 6:7, 6:7, 4:6. W trakcie meczu wyraźnie widać było, że Hiszpan zmaga się z problemami zdrowotnymi. Sam zainteresowany po porażce nie miał zamiaru tłumaczyć się potencjalnym urazem kolana.

- To nie czas, żeby o tym mówić. W każdym momencie próbowałem dać z siebie wszystko, ale tego popołudnia nie mogłem nic zrobić. Jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to pogratulować Steve'owi Darcisowi. Rozegrał fantastyczny mecz. Wszystko, co dziś powiem o moim kolanie, to wymówka, a nie lubię szukać wymówek, kiedy przegrywam mecz tak jak dzisiaj. On nie zasługuje na żadną wymówkę - skomentował Hiszpan.

Co interesujące, porażka Nadala okazała się bardzo korzystna dla Łukasza Kubota. Polak w drugiej rundzie miał grać z triumfatorem tego starcia, lecz ostatecznie Darcis wycofał się z Wimbledonu przez kontuzję barku. Kubot ostatecznie w Londynie osiągnął życiowy sukces, docierając do ćwierćfinału. Tam uległ Jerzemu Janowiczowi, który z kolei w półfinale odpadł z Andym Murray'em.

Francisco Roig i Iga Świątek MATTHIEU MIRVILLE AFP

Francisco Roig był trenerem Nadala w latach 2005 - 2022 XAVIER BONILLA AFP





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