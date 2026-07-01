Aż chce się patrzeć. Świątek przed Sabalenką. Komunikat nie zostawił złudzeń
To nie była łatwa przeprawa dla Igi Świątek na starcie Wimbledonu. Świadczy o tym przede wszystkim reakcja Polki po wygraniu trzysetowego starcia z Amerykanką Taylor Townsend. Gdy emocje już opadły, 25-latka WTA miała jednak powody do zadowolenia. Pozostała w grze o obronę tytułu, a przy okazji śrubuje rekord w wielkoszlemowych turniejach. Takim wynikiem nie może pochwalić się nawet Aryna Sabalenka.
Jeszcze przed meczem pierwszej rundy tegorocznego Wimbledonu eksperci ostrzegali, że Igę Świątek już od początku rywalizacji czeka trudna przeprawa. Jej rywalka, Taylor Townsend, to jedna z najlepszych deblistek na świecie, która potrafi grać na trawie.
Ich słowa nie były rzucane na wiatr. Co prawda Świątek kapitalnie rozpoczęła starcie z Amerykanką, bowiem wygrała sześć gemów z rzędu i pewnie triumfowała w pierwszym secie 6:1. Problemy przyszły jednak bardzo szybko. W drugiej partii to Raszynianka ugrała zaledwie dwa gemy i mecz rozstrzygnął się w trzeciej odsłonie.
W niej nie brakowało zaciętej walki i nerwów. Tenisistki przełamywały się, ale ostatecznie Świątek przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść i pozostała w walce o obronę tytułu. Decydującego seta wygrała 6:3, a zaraz po meczu ukryła twarz w dłoniach i rozpłakała się. Ta scena pokazała, jak wiele nerwów kosztowała Polkę inauguracja, o której mówiła więcej, gdy emocje już nieco opadły.
Brawo Iga. Takim wynikiem nie może pochwalić się nawet Sabalenka
Była liderka rankingu pokonała swoje słabości i walczy dalej. Jej kolejną przeciwniczką będzie Czeszka Karolina Pliskova. W tym meczu Świątek będzie mogła jeszcze poprawić swój rekordowy wynik w turniejach wielkoszlemowych. Jak wyliczył portal OptaAce, po triumfie z Townsend, Iga ma już na swoim koncie 107 pojedynczych zwycięstw w meczach na Wielkim Szlemie.
To najlepszy wynik spośród wszystkich zawodniczek od 2020 roku. Tylko Polka i Aryna Sabalenka mają ponad 100 triumfów. Świątek jest lepsza jednak od Białorusinki. Liderka rankingu ma na swoim koncie o cztery zwycięstwa mniej. Tym samym z wielką przyjemnością patrzy się na ranking, w którym polska tenisistka jest przed Sabalenką.