Aż chce się patrzeć. Świątek przed Sabalenką. Komunikat nie zostawił złudzeń

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

To nie była łatwa przeprawa dla Igi Świątek na starcie Wimbledonu. Świadczy o tym przede wszystkim reakcja Polki po wygraniu trzysetowego starcia z Amerykanką Taylor Townsend. Gdy emocje już opadły, 25-latka WTA miała jednak powody do zadowolenia. Pozostała w grze o obronę tytułu, a przy okazji śrubuje rekord w wielkoszlemowych turniejach. Takim wynikiem nie może pochwalić się nawet Aryna Sabalenka.

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Iga Świątek i Aryna SabalenkaTHIBAULT CAMUSEast News

Jeszcze przed meczem pierwszej rundy tegorocznego Wimbledonu eksperci ostrzegali, że Igę Świątek już od początku rywalizacji czeka trudna przeprawa. Jej rywalka, Taylor Townsend, to jedna z najlepszych deblistek na świecie, która potrafi grać na trawie.

Ich słowa nie były rzucane na wiatr. Co prawda Świątek kapitalnie rozpoczęła starcie z Amerykanką, bowiem wygrała sześć gemów z rzędu i pewnie triumfowała w pierwszym secie 6:1. Problemy przyszły jednak bardzo szybko. W drugiej partii to Raszynianka ugrała zaledwie dwa gemy i mecz rozstrzygnął się w trzeciej odsłonie.

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W niej nie brakowało zaciętej walki i nerwów. Tenisistki przełamywały się, ale ostatecznie Świątek przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść i pozostała w walce o obronę tytułu. Decydującego seta wygrała 6:3, a zaraz po meczu ukryła twarz w dłoniach i rozpłakała się. Ta scena pokazała, jak wiele nerwów kosztowała Polkę inauguracja, o której mówiła więcej, gdy emocje już nieco opadły.

Brawo Iga. Takim wynikiem nie może pochwalić się nawet Sabalenka

Była liderka rankingu pokonała swoje słabości i walczy dalej. Jej kolejną przeciwniczką będzie Czeszka Karolina Pliskova. W tym meczu Świątek będzie mogła jeszcze poprawić swój rekordowy wynik w turniejach wielkoszlemowych. Jak wyliczył portal OptaAce, po triumfie z Townsend, Iga ma już na swoim koncie 107 pojedynczych zwycięstw w meczach na Wielkim Szlemie.

To najlepszy wynik spośród wszystkich zawodniczek od 2020 roku. Tylko Polka i Aryna Sabalenka mają ponad 100 triumfów. Świątek jest lepsza jednak od Białorusinki. Liderka rankingu ma na swoim koncie o cztery zwycięstwa mniej. Tym samym z wielką przyjemnością patrzy się na ranking, w którym polska tenisistka jest przed Sabalenką.

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