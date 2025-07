Awans Majchrzaka i nagła decyzja o wycofaniu. Polak już swój cel osiągnął

Nic, dosłownie nic nie wskazywało na to, że Kamil Majchrzak odniesie w Londynie swój życiowy sukces. Do Londynu przyleciał po siedmiu przegranych meczach z rzędu, w tym i na trawie. A w Wimbledonie gra historyczny turniej, pokonując 6:3, 7:6 (4), 7:6 (6) Arhura Rinderknecha. I właśnie zapewnił sobie grę w głównej drabince US Open, co jeszcze na początku tygodnia wcale nie było pewne. I w związku z tym Polak oficjalnie wycofał się występu w challengerze ATP w Brunszwiku.