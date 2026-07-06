Atak na Chwalińską. "Stało się coś przerażającego", menedżer w szoku

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Maja Chwalińska odpadła z powodu kontuzji w 1. rundzie Wimbledonu z Tajką Mananchayą Sawangkaew, ale wcześniej zachwyciła tenisowy świat na kortach Roland Garros. Piotr Szczypka, menedżer Polki zdradza, że po ostatnich wydarzeniach ludzie nie ograniczyli się do gratulacji, czy słów otuchy. - Stało się coś przerażającego, coś, czego nie potrafię i nigdy nie zrozumiem. Mai już mówiłem, że nie ma się co przejmować - mówi nam Szczypka.

Maja Chwalińska już przeżyła dwie fale hejtu. Nie wszystkich wzruszyła historia "Kopciuszka".
Maja Chwalińska już przeżyła dwie fale hejtu. Nie wszystkich wzruszyła historia "Kopciuszka".DIMITAR DILKOFFAFP

Wydawało się, że historia Mai Chwalińskiej nie obudzi żadnych negatywnych emocji, że sponiewierana przez los zawodniczka, która w końcu weszła na tenisowy szczyt, będzie wyłącznie chwalona i gloryfikowana. Jest inaczej. Brutalną prawdę odsłania menedżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.

Dwie fale hejtu, menedżer Chwalińskiej nie kryje zdziwienia

- Pierwsza fala hejtu przyszła po sukcesach na kortach Roland Garros. Sukces chyba nie spodobał się tym, co grają w zakładach bukmacherskich. Kolejny raz Maja oberwała po porażce w Wimbledonie. Tych ludzi nie obchodziło to, że przegrała z kontuzją - mówi nam Szczypka.

W sumie to słowa menedżera nie dziwią aż tak bardzo, kiedy przywoła się wypowiedź Chwalińskiej z "Dzień Dobry TVN", gdzie mówiła, że już w wieku 17 lat dostawała pogróżki, że życzono jej śmierci. Inna sprawa, że można było mieć nadzieję, że sukces cokolwiek zmieni.

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"Łatwo się mówi". Menedżer Chwalińskiej o nierównej walce z hejtem

- Stało się coś przerażającego, coś, czego nie potrafię i nigdy nie zrozumiem. Mai już mówiłem, że nie ma się co przejmować, bo to piszą obcy ludzie, a słuchać powinna bliskich, którym na niej zależy. Cały czas jej tłumaczymy w klubie, żeby się nie przejmowała hejtem, że musi się od tego odciąć. Łatwo się jednak mówi - zauważa Szczypka.

Maja oczywiście jest zahartowana w tym co złe, bo przez kilka lat tułała się po tenisowych peryferiach, bo zmagała się z depresją i kontuzjami. - Z jednej strony, to jest twarda kobieta, co nie będzie płakać po jednym głupim komentarzu. Z drugiej nie da się tego wszystkiego mieć w nosie. Czasem to jednak boli i dotyka - zwraca uwagę menedżer Chwalińskiej.

Jest nowy psycholog u Chwalińskiej

- Maja na szczęście nie jest za bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nic mi nie wiadomo o tym, żeby siedziała i czytała komentarze. Ja też tego nie robię, bo szkoda mi czasu. Tam nie ma konstruktywnej krytyki. To przeważnie żale ludzi, którzy sami nigdy nie grali w tenisa, a na pewno nie grali lepiej od Mai. Jednak to wszystko do nas dociera i robi dużo złej krwi - ocenia Szczypka.

Szczęście w nieszczęściu, że Chwalińska przeżyła już tyle złego, że do pewnego stopnia się uodporniła. Z drugiej strony ma też psychologa, z którym zawsze może się spotkać i porozmawiać. - Maja od dłuższego czasu współpracowała z różnymi psychologami. Przy okazji Roland Garros pozyskała nowego psychologa, który był nawet przez kilka dni na turnieju. Tu wszystko jest pod kontrolą - kwituje menedżer Polki.

Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym z uniesionym palcem wskazującym, wyrażającą koncentrację i determinację.
Maja ChwalińskaCHRISTOPHE ENAEast News
Kobieta ubrana w sportową, białą koszulkę z widocznymi logotypami sponsorów trzyma w ręce żółtą piłkę tenisową, pochylając głowę w skupieniu.
Maja ChwalińskaKENTARO TOMINAGAEast News
Zawodniczka tenisowa zakrywająca twarz dłonią w geście rozczarowania, ubrana w żółtą koszulkę bez rękawów, w tle sędzia na korcie.
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


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