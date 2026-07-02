Andriejewa rozpłakała się w Wimbledonie. Miała powód, proponowali przerwę

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W środowe popołudnie stało się jasne, że Mirra Andriejewa nie powtórzy niedawnego sukcesu z Paryża i nie wygra kolejnego w karierze turnieju wielkoszlemowego. Rosjanka z tegorocznym Wimbledonem pożegnała się już na etapie drugiej rundy, przegrywając z Barborą Krejcikovą. Odpadnięcie ze zmagań przybiło młodą gwiazdę. Nastolatka w pewnym momencie rozpłakała się na konferencji prasowej. Organizatorzy proponowali nawet krótką przerwę.

Mirra Andriejewa w białym stroju na Wimbledonie.
Mirra AndriejewaKIRILL KUDRYAVTSEV AFP

1 lipca tenis po raz kolejny pokazał jak bardzo jest brutalnym sportem. Jeszcze kilka tygodni temu Mirra Andriejewa była najszczęśliwszą zawodniczką pod słońcem. Rosjanka triumfowała na Rolandzie Garrosie, dzięki czemu w nastoletnim wieku zdobyła już pierwszego Wielkiego Szlema. W identyczny wynik niedawna pogromczyni Mai Chwalińskiej celowała także w Londynie. Zatrzymała się jednak na drugiej przeszkodzie. Lepsza okazała się Barbora Krejcikova.

Co prawda młodsza z pań wygrała pierwszą partię, lecz dwie pozostały padły łupem bardziej doświadczonej Czeszki. Mirra Andriejewa po ostatniej piłce sprawiała wrażenie przygaszonej. Emocje uwolniła dopiero podczas tradycyjnej konferencji prasowej. "Czułam, że to oczywiście było trudne. Grała dobrze. Czułam, że miałam kilka szans i okazji, ale to nie poszło po mojej myśli. Więc dzisiaj to ona jest zwyciężczynią" - powiedziała na wstępie, cytowana przez profil The Tennis Letter w serwisie X.

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"Jak trudno jest poradzić sobie z emocjami po naprawdę zaciętym meczu takim jak ten?" - została zapytana. Następnie żurnaliści byli świadkami smutnej sceny. Niedawna zwyciężczyni Rolanda Garrosa nie potrafiła powstrzymać łez. Widząc to wszystko organizatorzy chcieli podrzucić jej chusteczki, ponadto pozwolili na moment sportsmence przerwać spotkanie z dziennikarzami. Ta jednak zacisnęła zęby i kontynuowała podsumowanie nieudanej tegorocznej przygody w Wimbledonie.

"Przepraszam. To zajmie trochę czasu. Może kilka dni. Potem wrócę do treningów na kortach twardych. Nie wiem, gdzie odbędą się następne turnieje. Wciąż muszę porozmawiać z zespołem, żeby zobaczyć, gdzie zagram następnym razem" - zapowiedziała. Kibice w mediach społecznościowych natychmiast pospieszyli z wyrazami wsparcia. Choć nie brakowało wyjątków. "Wszyscy przegrywają, ale nie zachowują się tak źle jak ona" - napisał jeden z nich. "Ona jest tylko nastolatką" - otrzymał natychmiastową odpowiedź.

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Tenisistka w białym stroju sportowym z opaską na nadgarstku podczas meczu, z uniesioną ręką nad głową i skupionym wyrazem twarzy.
Mirra AndriejewaADRIAN DENNISAFP
Kobieta wykonuje dynamiczny zamach rakietą tenisową, koncentrując się na zbliżającej się piłce, ubrana w biały strój sportowy i opaskę na głowie, z widocznym logo znanej marki sportowej.
Mirra AndriejewaKIRILL KUDRYAVTSEV AFP
Emocjonująca chwila podczas meczu tenisowego. Młoda zawodniczka w ciemnym stroju i białej czapce z daszkiem krzyczy, pokazując intensywne emocje związane z rywalizacją. W tle rozmyte postaci sugerujące obecność innych uczestników wydarzenia.
Mirra AndriejewaCLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


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