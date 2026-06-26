Andriejewa kontra Polka. Już ogłaszają zakaz. Powtórka z Paryża zabroniona
Po finale Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską na Mirrę Andriejewą czeka starcie z kolejną polską tenisistką. Tym razem będzie to Magda Linette. Obie zawodniczki zmierzą się ze sobą pierwszej rundzie Wimbledonu. Wimbledonu, w trakcie którego wciąż obowiązywać będzie zakaz związany z Rosją i jej flagą. Informuje o tym kremlowska agencja TASS, wspominając także o tym, co działo się ostatnio w Paryżu.
Dziś w końcu poznaliśmy drabinkę, która obowiązywać będzie podczas tegorocznych zmagań na Wimbledonie. Iga Świątek rozpocznie obronę wielkoszlemowego tytułu w Londynie od starcia z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Taylor Townsend. Maja Chwalińska na dobry - miejmy nadzieję - początek zagra z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii, Magdalena Fręch zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską, a Magda Linette z mistrzynią Rolanda Garrosa Mirrą Andriejewą, która w paryskim finale ograła Maję Chwalińską.
Wimbledon. Zakaz utrzymany. Rosjanie informują przed turniejem
Wiemy już, że mecz reprezentantki Polski z rosyjską tenisistką - jak i pozostałe spotkania Wimbledonu - będzie objęty restrykcjami , które obowiązywały już wcześniej i cały czas pozostają w mocy. A dotyczą one zakazu wywieszania rosyjskich flag na trybunach wokół kortów. Informuje o tym kremlowska agencja TASS, cytują postanowienia władz turnieju.
Warunki te pozostają niezmienione w stosunku do ubiegłego roku
TASS przypomina jednak, że obowiązujące zakazy zostały złamane podczas ostatniego starcia Mirry Andriejewej z Mają Chwalińską. Po ostatniej piłce w finale Rolanda Garrosa jeden z kibiców wyciągnął bowiem rosyjską flagę, ale jego zachowanie spotkało się z błyskawiczną reakcją ochrony, która poprosiła go o schowanie flagi.
Organizatorzy Wimbledonu chcą jednak, by w Londynie nie miała miejsca powtórka z Paryża. Zobaczymy, czy na Wyspach uda się w stu procentach zachować wszelkie obowiązujące zakazy.
Rosyjska agencja przypomina także, że rosyjscy i białoruscy tenisiści, którzy chcą wziąć udział w Wimbledonie, muszą wcześniej podpisać deklarację neutralności.