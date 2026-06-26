Andriejewa kontra Polka. Już ogłaszają zakaz. Powtórka z Paryża zabroniona

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po finale Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską na Mirrę Andriejewą czeka starcie z kolejną polską tenisistką. Tym razem będzie to Magda Linette. Obie zawodniczki zmierzą się ze sobą pierwszej rundzie Wimbledonu. Wimbledonu, w trakcie którego wciąż obowiązywać będzie zakaz związany z Rosją i jej flagą. Informuje o tym kremlowska agencja TASS, wspominając także o tym, co działo się ostatnio w Paryżu.

Maja Chwalińska i Magda Linette w czerwonych kurtkach z orzełkiem oraz Mirra Andriejewa klęcząca na korcie
Na zdjęciu polskie tenisistki Maja Chwalińska i Magda Linette oraz Mirra AndriejewaDimitar DILKOFF / AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Dziś w końcu poznaliśmy drabinkę, która obowiązywać będzie podczas tegorocznych zmagań na Wimbledonie. Iga Świątek rozpocznie obronę wielkoszlemowego tytułu w Londynie od starcia z reprezentantką Stanów Zjednoczonych Taylor Townsend. Maja Chwalińska na dobry - miejmy nadzieję - początek zagra z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii, Magdalena Fręch zmierzy się z Rosjanką Anną Kalinską, a Magda Linette z mistrzynią Rolanda Garrosa Mirrą Andriejewą, która w paryskim finale ograła Maję Chwalińską.

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Wiemy już, że mecz reprezentantki Polski z rosyjską tenisistką - jak i pozostałe spotkania Wimbledonu - będzie objęty restrykcjami , które obowiązywały już wcześniej i cały czas pozostają w mocy. A dotyczą one zakazu wywieszania rosyjskich flag na trybunach wokół kortów. Informuje o tym kremlowska agencja TASS, cytują postanowienia władz turnieju.

Warunki te pozostają niezmienione w stosunku do ubiegłego roku
czytamy w komunikacie pochodzącym z biura prasowego Wimbledonu

TASS przypomina jednak, że obowiązujące zakazy zostały złamane podczas ostatniego starcia Mirry Andriejewej z Mają Chwalińską. Po ostatniej piłce w finale Rolanda Garrosa jeden z kibiców wyciągnął bowiem rosyjską flagę, ale jego zachowanie spotkało się z błyskawiczną reakcją ochrony, która poprosiła go o schowanie flagi.

Organizatorzy Wimbledonu chcą jednak, by w Londynie nie miała miejsca powtórka z Paryża. Zobaczymy, czy na Wyspach uda się w stu procentach zachować wszelkie obowiązujące zakazy.

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Rosyjska agencja przypomina także, że rosyjscy i białoruscy tenisiści, którzy chcą wziąć udział w Wimbledonie, muszą wcześniej podpisać deklarację neutralności.

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Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce z logotypami sponsorów trzyma rękę na czole, wyrażając radość lub ulgę po zakończeniu meczu.
Maja ChwalińskaZabulon Laurent/ABACAEast News
Tenisistka w sportowej czapce oraz stroju, krzyczy z emocjami, będąc w trakcie intensywnej rywalizacji na korcie.
Mirra AndriejewaDavid GrayAFP
Tenisistka w jasnozielonym stroju sportowym oraz czapce z daszkiem, wyrażająca emocje po zakończonej akcji na korcie tenisowym, rozmyte tło areny sportowej.
Magda LinetteSMG/ShutterstockEast News


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