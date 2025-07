Andriejewa kompletnie zaskoczona. 75 minut i koniec. Kolejna tenisistka z TOP 10 odpada

Mirra Andriejewa nie straciła do tej pory żadnego seta w singlowej rywalizacji na Wimbledonie. Pokonała kolejno Mayar Sherif, Lucię Bronzetti i Hailey Baptiste . Największe problemy miała w drugiej rundzie, podczas potyczki z Włoszką. Wtedy musiała wracać ze stanu 2:5 w drugiej partii. Zrobiła to jednak skutecznie, triumfując po tie-breaku.

Wczoraj 18-latka zakończyła swoją przygodę z rywalizacją w deblu . Razem z Dianą Sznajder kontrolowały większość pojedynku z duetem Sorana Cirstea/Anna Kalinska, ale w tie-breaku drugiej partii oddały inicjatywę przeciwniczkom. Ostatecznie to Rumunka i Rosjanka zameldowały się w ćwierćfinale gry podwójnej. Andriejewej zaś pozostało się skupić wyłącznie na singlu. Rosjanka, która widnieje na potencjalnej półfinałowej ścieżce Igi Świątek, walczyła dziś o awans do najlepszej "8" z Emmą Navarro. Amerykanka we wcześniejszej fazie wyeliminowała broniącą tytułu Barborę Krejcikovą. Teraz miała chrapkę na pokonanie Mirry.

Mecz rozpoczął się od serwisu Navarro. Amerykanka już od pierwszego gema miała spore kłopoty przy własnym podaniu. Prowadziła 40-15, ale dopuściła do stanu równowagi. Ostatecznie w trakcie tego rozdania nie musiała jednak bronić żadnego break pointa. Przy kolejnej okazji Andriejewa doczekała się już szansy na przełamanie. I od razu ją wykorzystała, wychodząc na 2:1. Po zmianie stron potwierdziła przewagę, utrzymując serwis po dłuższej rywalizacji. Rosjanka grała bardzo solidnie, a rywalka nie miała za bardzo pomysłu, jak dobrać się do przeciwniczki. W pewnym momencie na tablicy wyników zrobiło się już 5:1 . Dopiero wtedy tak naprawdę Emma poważniej zaczepiła się na grę, szukała nowych rozwiązań. Utrzymała swoje podanie, a później obroniła dwa setbole i miała piłkę na trzecie "oczko". Od tamtej chwili wydatnie wspomogła się jednak własnym serwisem i ostatecznie triumfowała w premierowej odsłonie 6:2.

Reprezentantka USA nie poszła jednak za ciosem. Chociaż wygrała pierwszą akcję trzeciego gema, to później dała się przełamać. Po chwili Mirra znów miała kłopoty przy własnym podaniu, straciła trochę pewności siebie, którą imponowała na starcie pojedynku. W efekcie Navarro posiadała w sumie trzy szanse na 2:2 . W kluczowych akcjach brakowało jednak skuteczności tenisistce ze Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie Andriejewa utrzymała serwis i wyszła na 3:1. Następne rozdanie dostarczyło kolejną huśtawkę emocji. Zaczęło się od piłki na drugie "oczko" dla Emmy, ale później Amerykanka znów wpadła w te same kłopoty, które doskwierały jej od początku pojedynku. Nie mogła skończyć wymiany po swojej myśli, brakowało jej kończącego uderzenia. Za drugim break pointem została przełamana i Rosjanka prowadziła już 4:1.

Po krótkiej przerwie Andriejewa wyraźnie się rozluźniła i w łatwy sposób przegrała gema przy własnym podaniu, do zera. Potem Navarro dorzuciła jeszcze trzecie "oczko" i zrobiło się ciekawiej. Po zmianie stron Mirra wróciła jednak na wyższy poziom koncentracji i bez problemów wyszła na 5:3. Reprezentantka USA już nie zdołała się odrodzić. Na koniec została przełamana do zera. Gdy panie rozegrały ostatnią akcję, 18-latka była zagubiona, szykowała się do kolejnej wymiany. Nie wiedziała, że właśnie zapewniła sobie zwycięstwo, została całkowicie zaskoczona. Po chwili podeszła jednak do siatki i tenisistki podziękowały sobie za grę. Andriejewa triumfowała 6:2, 6:3 po 75 minutach i zameldowała się w ćwierćfinale Wimbledonu, gdzie zagra z Belindą Bencić.