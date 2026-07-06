Amerykańska mistrzyni Wielkiego Szlema za burtą Wimbledonu. Popis młodej Czeszki

Przed startem tegorocznego Wimbledonu wśród pań trudno było wskazać jakąś murowaną faworytkę. Oczywiście z urzędu pojawiały się trzy nazwiska. Byłe mistrzynie - Jelena Rybakina oraz Iga Świątek, a także liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka. Wszystkie trzy panie przyjechały jednak do Londynu bez formy.

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Wobec tego można było oczekiwać, że drabinka kobiet będzie bardzo otwarta i wytypowanie mistrzyni tegorocznej edycji należało do zadań naprawdę trudnych. Ostatecznie rzeczywistość znalazła potwierdzenie w tym, co oglądamy na kortach Wimbledonu.

Keys wyrzucona z Wimbledonu. Noskova wciąż straszy

Świątek oraz Rybakina odpadły już na etapie trzeciej rundy. Sabalenka dotarła jeden szczebel wyżej. Wszystkich nie ma już jednak w Londynie, a walka o tytuł trwa w najlepsze. Mocne karty na stół wyłożyła młoda Czeszka - Linda Noskova, która w Polsce dała się bliżej poznać po wygranej z Igą Świątek w Australian Open 2024.

21-latka w poniedziałkowe popołudnie na korcie numer jeden mierzyła się z wracającą do formy mistrzynią Australian Open 2025 - Madison Keys. Amerykanka mimo niższego miejsca w rankingu WTA uznawana była za faworytkę, choć nieznaczną. Wszystko zapowiadało więc wyrównany mecz.

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Tak faktycznie było. W pierwszej partii zdecydowało ledwie jedno przełamanie. To Noskova zyskała, prowadząc 5:4. Tym samym wygrała seta 6:4 i przybliżyła się do ćwierćfinału imprezy. Drugi set nie ustępował dramaturgią pierwszemu. Noskova szybko przełamała Keys przy pierwszej próbie, wychodząc na prowadzenie 2:0.

Taka zaliczka pozwalała już myśleć o zakończeniu meczu. Czeszce przy stanie 3:1 przytrafił się jednak gem bardzo nieudany. Keys przy czwartej okazji na przełamanie już się nie pomyliła i ostatecznie wyrównała stan meczu. Więcej przełamań już nie obejrzeliśmy, więc o losach drugiej partii musiał rozstrzygnąć tie-break.

Ten, w przeciwieństwie do całego seta, był teatrem jednej aktorki. Główną rolę odegrała Linda Noskova. Czeszka wygrała siedem z dziewięciu punktów i awansowała do ćwierćfinału. Dla 21-latki to najlepszy wynik w Londynie. O półfinał zagra z Elise Mertens i będzie faworytką tej rywalizacji.

Księżna Kate i Billie Jean King na finale singla kobiet, Wimbledon 2025 KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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