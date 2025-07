Abstrakcyjne sceny na Wimbledonie, cztery punkty i koniec. Czekali na to cały dzień

Początkowo w czwartek organizatorzy Wimbledonu chcieli zakończyć wszystkie mecze 2. rundy, zarówno w rywalizacji Pań, jak i Panów. Ze względu na przedłużające się spotkania Ben Shelton oraz Rinky Hijikata rozpoczęli swój pojedynek po 19:00 czasu lokalnego (po 20:00 czasu polskiego). Istniało zatem spore prawdopodobieństwo, że to może nie zostać rozegrane tego dnia do końca.

Amerykanin jednak mocno się starał zamknąć mecz jeszcze w czwartek. Pierwszego seta wygrał 6:2 w zaledwie 30 minut. Druga partia niestety dla niego do przedłużyła się ze względu na zaciętą rywalizację . Finalnie jednak podwyższył prowadzenie na 2-0 wygrywając całą partię 7:5.

Wydawać się mogło, że jeśli 22-latek utrzyma swoją dyspozycję, mecz zakończy się bez konieczności dogrywania go na następny dzień. Co więcej, Hijikata został przełamany już w pierwszym gemie trzeciego seta. Australijczyk nie był w stanie znaleźć sposobu na przeciwnika . Po nieco ponad dwóch godzinach gry musiał bronić piłki meczowe.

O 21:29 czasu lokalnego (22:29 czasu polskiego) wydał komunikat informujący o przerwaniu spotkania z powodu zapadającej ciemności. Grali bowiem na korcie numer 2, który nie ma zainstalowanego oświetlenia. To jest tylko na boisku centralnym oraz na "jedynce". Shelton próbował przekonać arbitra do zmiany decyzji, ponieważ do szczęścia brakło mu tylko jednego gema. Protesty okazały się nieskuteczne.