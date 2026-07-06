Tegoroczną przygodę z Wimbledonem Aryna Sabalenka zakończyła na 1/8 finału, ulegając Naomi Osace 2:6, 6:7(2). "Oczywiście nie jestem zadowolona z tego, jak grałam, ale ona mnie zdominowała. Miałam wrażenie, że prezentowała niesamowity poziom. Starałam się, jak mogłam. Niestety, nie w tym roku" - komentowała po meczu Białorusinka.

W przyszłym roku spróbuję wypaść lepiej

Jej porażka już na tym etapie wielkoszlemowego turnieju wiąże się z bolesnymi konsekwencjami. Nie dość, że straci punkty w najnowszym notowaniu rankingu WTA, to jeszcze zaprzepaściła szansę na prowadzenie w WTA Race.

Topnieje przewaga Sabalenki w rankingu WTA

Aryna Sabalenka wciąż lideruje w rankingu WTA, ale jej przewaga topnieje. Przed rozpoczęciem Wimbledonu miała 947 pkt więcej od drugiej Jeleny Rybakiny, ale teraz dystans ten dość znacznie się zmniejszy. Białorusinka zachowa 1. miejsce, lecz już tylko z 407 "oczkami" zapasu.

Na trzecie miejsce awansuje Jessica Pegula, która wciąż jest w grze w londyńskim Wielkim Szlemie. Z podium pożegna się natomiast Iga Świątek. A spadek jest dotkliwy i daleki. Polka sklasyfikowana zostanie na co najmniej 6. miejscu. Jeśli Karolina Muchova wygra swój następny mecz na Wimbledonie (przeciwko Naomi Osace), Iga spadnie na 7. lokatę.

Teoretyczne szanse na wyprzedzenie Świątek mają jeszcze Marta Kostiuk, Linda Noskova oraz Naomi Osaka.

Sabalenka musi obejść się smakiem, Świątek poza stawką

Gorzej wygląda sytuacja i Polki i (w dużo mniejszej skali) Białorusinki w notowaniu WTA Race. To ranking sumujący wyniki z bieżącego sezonu. Na koniec wyłania osiem zawodniczek, które wezmą udział w WTA Finals.

Przed Wimbledonem Sabalenka stanęła przed szansą na dublet. Mogła zostać liderką nie tylko rankingu WTA Finals, ale i WTA Race. Początek turnieju układał się po jej myśli, wszak Mirra Andriejewa (1. miejsce w WTA Race) niespodziewanie odpadła w drugiej rundzie londyńskiego Wielkiego Szlema.

Ostatecznie Aryna nie wykorzystała sytuacji i pozostaje na 2. lokacie z zaledwie 54 punktami straty do Rosjanki. Do objęcia fotela liderki zabrakło jej jednej wygranej.

Gorzej wygląda sytuacja Igi Świątek. Obecnie klasyfikuje się ją na 11. miejscu z 1954 punktami na koncie, co oznacza, że na ten moment nie jest brana pod uwagę do udziału w turnieju WTA Finals. Gdyby się nie zakwalifikowała, byłby to pierwszy turniej od 2019 roku Polki.

Iga Świątek grała w WTA Finals w 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 roku. W 2020 turniej nie odbył się.

WTA Race 2026 (obecnie):

Mirra Andriejewa (4999 pkt) Aryna Sabalenka (4945) Jelena Rybakina (4627) Elina Switolina (4116) Jessica Pegula (3950) Karolina Muchova (3400) Coco Gauff (3134) Marta Kostiuk (2735)





Aryna Sabalenka - Naomi Osaka. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport