A jednak, Maja Chwalińska potwierdza rezygnację. Ogłasza, co dalej

"Jest mi ogromnie przykro, że muszę wycofać się z turnieju deblowego na Wimbledonie. Teraz najważniejszy jest dla mnie pełny powrót do zdrowia. Wspólnie z moim zespołem medycznym robię wszystko, aby jak najszybciej wrócić na kort. Dziękuję wam za wsparcie. Do zobaczenia wkrótce" - przekazała Maja Chwalińska w najnowszym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Maja Chwalińska nie zagra w deblu na Wimbledonie. Rozpoczęła rehabilitację

Tym samym tenisistka potwierdziła to, co wcześniej ogłosił jej klub. "Maja Chwalińska wycofała się z rywalizacji w grze podwójnej podczas tegorocznego Wimbledonu z powodu lekkiego skręcenia kostki, którego nabawiła się podczas 1. rundy gry pojedynczej" - poinformował BKT Advantage Bielsko-Biała.

Po konsultacji medycznej podjęto decyzję o rezygnacji z dalszego udziału w turnieju, aby uraz mógł się prawidłowo zagoić

Chwalińska doznała kontuzji w niezwykle pechowych okolicznościach, przy piłce meczowej w swoim pierwszym meczu na Wimbledonie. Przy stanie 6:2 i 5:2 poślizgnęła się, a efekt był poważny i brzemienny w skutkach.

Ostatecznie spotkanie dokończyła, choć nie była w stanie normalnie grać. Przegrała z Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6.

"Tak naprawdę już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać mnie skurcze. Uważam, że to nie było czysto fizyczne, tylko złożyło się na to dużo rzeczy. Poza stresem i intensywnym czasem, także to, że nie odbyliśmy perfekcyjnego przygotowania do Wimbledonu" - sama mówiła później na konferencji prasowej.

Co dalej z Mają Chwalińską?

Tymczasem Tomasz Wolfke uspokaja. Ta jedna, choć bardzo trudna i bolesna, sytuacja nie powinna zatrzymać tenisowego pędu Mai Chwalińskiej.

"Owszem Maja cała była potem poskręcana, zaczęły ją łapać skurcze, ale to naturalne. Na pewno nie świadczy o tym, że organizm się posypał. Raczej chodzi o to, że przy takiej podkręconej kostce ciało nagle zaczyna inaczej funkcjonować i zaczynają dziać się dziwne rzeczy" - mówi w rozmowie z Dariuszem Ostafińskim z Interii Sport.

"Nie zdziwię się jednak, jak Maja wykorzysta fakt, iż odpadła z Wimbledonu i w drugim tygodniu zgłosi się do jakiegoś turnieju, żeby wydłużyć sobie sezon na mączce" - dodaje.

Na razie w kalendarzu Chwalińskiej jest udział w MSC Hamburg Ladies Open 2026 (20-26 lipca). W najbliższych dniach zapewne wyjaśni się, czy plan zostanie wykonany i tenisistka przystąpi do turnieju.





Dramat na korcie Wimbledonu. Kontuzja zatrzymała Chwalińską. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport