A jednak Chwalińska z dziką kartą na Wimbledon? Ogłaszają już teraz

Po niesamowitym sukcesie Mai Chwalińskiej na wielkoszlemowym Roland Garros 2026 mało kto wyobraża sobie, że Polki mogłoby zabraknąć na zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonie (29 czerwca - 12 lipca). Tak jednak może się stać, wszak listy zgłoszeń do turnieju w Londynie zamknęły się przed startem zmagań w Paryżu, stąd Maja nie została na nich uwzględniona. I się zaczęło. Za finalistką French Open wstawia się Tim Henman, ważna osobistość, jeśli chodzi o organizację Wimbledonu.

Chwalińska zagra na Wimbledonie? "Spore szanse"

Czy Maja Chwalińska może w ogóle liczyć na przystąpienie do Wimbledonu bez kwalifikacji, z dziką kartą w ręku? "Myślę, że są spore szanse! Uważam, że będzie świetną inspiracją dla innych zawodniczek z pierwszej 200, które biorą udział w kwalifikacjach" - twierdzi w TNT Sports Tim Henman, który uczestniczy w procesie opiniowania kandydatów do dzikich kart.

Będą mówić: jeśli będę ciężko pracować i wierzyć w siebie, to uda mi się osiągnąć te wyjątkowe wyniki. Pewność siebie i pieniądze, które inwestuje w siebie, są niesamowite. Jestem pewien, że to nie ostatni raz, kiedy ją widzimy

Henman nie przyznaje jednak przepustek jednoosobowo, procedura jest bardziej złożona. Fani postanowili zatem wziąć sprawy w swoje ręce i zasypują profile Wimbledonu w mediach społecznościowych komentarzami dotyczącymi dopuszczenia Chwalińskiej do udziału w londyńskim Wielkim Szlemie.

"Prosimy o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej", "Maja potrzebuje dzikiej karty, a my chcemy oglądać ją na Wimbledonie", "Będzie Maja Chwalińska?", "Maja Chwalińska powinna otrzymać dziką kartę. I zagrać z Igą", "Dzika karta dla Mai Chwalińskiej jest teraz jedyną słuszną decyzją" - piszą internauci.

A podobnych próśb jest dużo więcej. "Maja Chwalińska pokazała nam tyle prawdziwego tenisa, nie tylko serwis i grę z głębi kortu. Dajcie jej dziką kartę na Wimbledon, "Będziemy wdzięczni, jeśli dajcie Mai dziką kartę" - czytamy.

Sprawa ma rozstrzygnąć się na przestrzeni kilku najbliższych dni. Komunikat z decyzją o dzikiej karcie na Wimbledon spodziewany jest w środę 17 czerwca. Faworytkami do ich otrzymania są siostry Williams. Jeśli i Polka zostanie uwzględniona, wówczas do zawodów przystąpi jako jedna z 32. najwyżej notowanych zawodniczek drabinki.

W przeciwnym razie Chwalińska będzie musiała walczyć w kwalifikacjach. A jeśli je przejdzie, znajdzie się w gronie nierozstawionych zawodniczek.

Wniosek o udział Chwalińskiej w Wimbledonie wysłany. "Chętne są trzy"

Swoją pomoc obiecał John McEnroe. "Może posłuchają jego i Andre Agassiego. Wniosek wypełniliśmy, został wysłany (...). Nie pozostało nam nic innego, jak czekać. Nie będziemy napierać, bo to może wywrzeć odwrotny skutek. Słyszałem, że Wimbledon ma dwie dzikie karty do rozdania, a chętne są trzy. Maja oraz Venus Williams i Serena Williams" - komentuje w rozmowie z Interią Sport menadżer Piotr Szczypka.

"Tomasz Tomaszewski powiedział, że jak Maja nie dostanie dzikiej karty, to on nie komentuje Wimbledonu. Trzymam go za słowo. Cóż mogę dodać, poza tym, że Maja pokazała, że warto jej tę kartę przyznać. Zrobiła coś spektakularnego. Ja bym jej dał dziką kartę, ale nie ja je rozdaję" - podsumowuje.





Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe