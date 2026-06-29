7:0 w tie-breaku, potem nokaut. Polka znowu gra z pogromczynią Chwalińskiej

Magda Linette ma obecnie bilans 7-10 na Wimbledonie. Po poniedziałku będzie to 8-10 lub 7-11, bo wejdzie do gry w edycji 2026 już pierwszego dnia turnieju. Zmierzy się z Mirrą Andriejewą, napędzoną zwycięstwem w Rolandzie Garrosie (triumf nad Mają Chwalińską w finale), choć na trawie w Bad Homburg na "dzień dobry" powstrzymaną przed Jekaterinę Aleksandrową (3:6, 4:6).

Poznanianka do tej pory czterokrotnie mierzyła się z Rosjanką. Ich head-to-head zaczął się w Madrycie w 2023 roku, Andriejewa wygrała 6:3, 6:3. Drugie z ich starć również miało miejsce na mączce, nasza rodaczka wzięła rewanż w turnieju olimpijskim w Paryżu (6:3, 6:4). Trzy miesiące później Mirra oddała w Pekinie tylko 4 gemy i załatwiła sprawę w 74 minuty. W sezonie 2025 się nie spotkały, trafiły na siebie dopiero w lutym w Dosze.

Magda Linette - Mirra Andriejewa. Polka chce uniknąć kolejnej porażki na Wimbledonie

W pierwszej partii oglądaliśmy wielkie widowisko. Linette szybko miała break pointa, ale jednak sama została przełamana. Dogoniła wynik w ostatniej chwili, gdy oponentka serwowała przy stanie 5:4. Niedługo potem nie wykorzystała pięciu setboli po stronie returnu, na rakiecie miała między innymi dwa smecze. Kibice wręcz nie mogli uwierzyć, że pudłowała. To oznaczało tie-breaka, w którym nie zdobyła ani punktu.

Druga (31-minutowa) partia okazała się drogą przez mękę. Przy swoim serwisie Linete zdobyła jedynie 6 punktów. Mimo to doczekała się komplementów od oponentki urodzonej w Krasnojarsku.

Za każdym razem, gdy gram z Magdą, nie jest łatwo. To niesamowita zawodniczka. Walczy o każdy punkt. Odbija wiele piłek. Kiedy zobaczyłam, że będę z nią grać, byłam trochę zdenerwowana, bo to niesamowita, świetna tenisistka, bardzo doświadczona

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Andriejewa kolejnego dnia odpadła z Victorią Mboko. Dodajmy, że w zeszłorocznym Wimbledonie doszła do ćwierćfinału. Z kolei Linette w 2024 i 2025 r. nie przeszła pierwszej rundy, przegrywając odpowiednio z Eliną Switoliną i Elsą Jacquemot. To też tłumaczy, dlaczego przed Polką trudne zadanie na korcie numer 1.

Start meczu o ok. 17:30, po meczach Ostapenko - Dart (14:00) i Cilić - Miedwiediew.

Mirra Andriejewa CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Magda Linette Scott Taetsch AFP

Magda Linette WANG ZHAO AFP





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