6:1 otworzyło mecz Polki ze światową "3". Godzina gry o półfinał Wimbledonu

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Tegoroczny Wimbledon okazał się najlepszym w karierze Katarzyny Piter. W wieku 35 lat nasza reprezentantka awansowała do swojego pierwszego wielkoszlemowego ćwierćfinału. Dokonała tej sztuki w duecie z Czeszką Anną Siskovą. Obie świetnie uzupełniały się na korcie. Dziś obie tenisistki czekał bardzo poważny test. Po drugiej stronie siatki zameldowała się m.in. światowa "3" w deblowym rankingu WTA. Po 59 minutach to rywalki cieszyły się ze zwycięstwa 6:1, 6:2. Oto co wydarzyło się w Londynie.

Katarzyna Piter rywalizowała o awans do półfinału Wimbledonu 2026 w grze podwójnej
Katarzyna Piter rywalizowała o awans do półfinału Wimbledonu 2026 w grze podwójnejGodfrey PittNewspix.pl

Do momentu rozpoczęcia tegorocznego Wimbledonu, Katarzyna Piter nie miała ani jednego zwycięstwa podczas wielkoszlemowych zmagań w Londynie. W tym sezonie udało się przerwać tę negatywną passę, z pomocą Anny Siskovej. Polka oraz Czeszka nie poprzestały na jednej wygranej. W drugiej rundzie pokonały duet Jesika Maleckova/Miriam Skoch po super tie-breaku w trzecim secie, a wczoraj awansowały do ćwierćfinału, wygrywając z parą Linda Noskova/Rebecca Sramkova bez straty partii.

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Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

W ten oto sposób Piter, w wieku 35 lat, zameldowała się w swoim pierwszym wielkoszlemowym ćwierćfinale w karierze. Katarzyna oraz Anna nie miały zbyt dużo czasu na odpoczynek i ochłonięcie po wczorajszej batalii, bowiem już dziś musiały stanąć do walki o awans do najlepszej "4" duetów tegorocznego Wimbledonu. Zadanie było niezwykle trudne, bowiem po drugiej stronie siatki znajdowała się światowa "3" - Gabriela Dabrowski. Tenisistka posiadająca polskie korzenie, ale występująca dla Kanady, otrzymała numer dwa w drabince razem z Luisą Stefani.

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Andrzej Grupa

Wimbledon: Katarzyna Piter rywalizowała o awans do półfinału debla

Mecz rozpoczął doskonale z perspektywy Dabrowski i Stefani. Turniejowa "2" bardzo pewnie utrzymywały własne podania, przez co mogły wywierać ogromną presję na returnie. W drugim gemie nie poradziła sobie Siskova, a dwa rozdania później z problemami musiała się zmierzyć Piter. Po podwójnym błędzie serwisowym Polki pojawiły się dwa break pointy na 4:0 dla rywalek. Ostatecznie Katarzyna wyszła z opresji i zdobyła premierowe "oczko" dla swojego teamu, ale kilka minut później podwójny błąd serwisowy Anny sprawił, że zrobiło się 5:1 dla przeciwniczek. Po chwili Gabriela oraz Luisa zapewniły sobie triumf 6:1 w premierowej odsłonie.

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Andrzej Grupa

Drugą część spotkania otwierała Piter. Zamiana kolejności serwowania nie pomogła jednak polsko-czeskiemu duetowi. Już na "dzień dobry" doszło do przełamania podania Polki. W następnych minutach duże kłopoty miała także Siskova. Ostatecznie Anna zachowała serwis, broniąc po drodze dwóch break pointów. Dzięki temu team naszej reprezentantki posiadał ciągle kontakt z przeciwniczkami. Dabrowski i Stefani kontrolowały jednak wydarzenia na korcie. W siódmym gemie znów pogubiła się Czeszka. Po podwójnym błędzie serwisowym Siskovej, rywalki mogły zamykać spotkanie. Już po 59 minutach gry Gabriela i Luisa mogły się cieszyć ze zwycięstwa 6:1, 6:2.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Wimbledon (K, debel)
Ćwierćfinały
08.07.2026
15:45
Zakończony
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Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk
Katarzyna Pite
Katarzyna PiterOWEN HAMMONDAFP
Gabriela Dabrowski
Gabriela DabrowskiArtur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Dwie tenisistki w ciemnych strojach sportowych stoją obok siebie na korcie, jedna trzyma piłkę tenisową przy ustach, druga zasłania usta dłonią, obie koncentrują się przed kolejną akcją.
Luisa Stefani (z lewej) i Timea BabosGAO JING/XINHUAAFP


Najlepsze akcje dnia w meczach o półfinał Wimbledonu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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