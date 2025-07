4:1 w decydującym secie, a potem wielkie rozczarowanie. Polak po 124 minutach walki odpada z Wimbledonu

Spotkanie zaczęło się dość zaciętym gemem, Amerykanin miał nawet break pointa, ale go nie wykorzystał. Przy wyniku 1:2 Karki niespodziewanie stracił serwis do zera, co okazało się kluczowe dla losów pierwszej partii. Polak kontrolował wydarzenia na korcie, choć jeden gorszy moment mógł oznaczać przełamanie powrotne. Mając prowadzenie 5:3 nie wykorzystał dwóch setboli, a po chwili musiał bronić piłki na 5:4. Udało się jednak uniknąć "wpuszczenia" rywala do gry.