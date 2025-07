3:6 na start, a potem zwrot akcji w Londynie. Polak w ćwierćfinale Wimbledonu

Rywalem w drodze do ćwierćfinału singlowego Wimbledonu był rozstawiony z numerem 2 Włoch Jacopo Vasami . W starciu ze znacznie wyżej notowanym w światowym rankingu tenisistą Polak nie był faworytem.

Alan Ważny nie najlepiej wszedł w mecz. Już przy pierwszej okazji Włoch zdołał przełamać serwis Ważnego i wypracował sobie cenną zaliczkę. Polski tenisista próbował odrobić straty. W piątym gemie miał nawet dwie szansę na odrobienie straty przełamania. Vasami zdołał ostatecznie obronić dwa break pointy i utrzymał przewagę. Więcej okazji do przełamania w pierwszej partii już nie było. Mało tego, dwa kolejne gemy serwisowe Włoch wygrał do zera, nie pozwalając Ważnemu na nawiązanie walki. Vasami pierwszego seta wygrał 6:3 i do drugiego seta podchodził z przewagą.