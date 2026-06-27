2 dni przed meczem z Andriejewą dotarł komunikat Wimbledonu. Linette nagrodzona

Emocje związane z tegoroczną edycją Wimbledonu zaczęły się dla nas tak naprawdę jeszcze kilka tygodni przed startem rywalizacji w głównej drabince. Przez długi czas czekaliśmy bowiem na decyzję organizatorów czy Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. 16 czerwca pojawiła się ostateczna informacja w tej kwestii. Finalistka Roland Garros dostała przepustkę, uniknęła przez to gry w eliminacjach.

Wczoraj przeprowadzono ceremonię losowania. Po godz. 11:00 poznaliśmy rywali Polaków w pierwszej rundzie singla. Iga Świątek trafiła na Taylor Townsend, Maja Chwalińska na Mananchayę Sawangkaew, Magdalena Fręch na Annę Kalinską, Magda Linette na Mirrę Andriejewą, Kamil Majchrzak na Alejandro Tabilo, a Hubert Hurkacz - na Caspera Ruuda.

Teoretycznie najtrudniejsze zadanie na papierze ma Magda Linette, która zmierzy się z mistrzynią tegorocznego Roland Garros. Rosjanka nie zanotowała jednak jeszcze żadnego zwycięstwa na trawie w sezonie 2026. Swój jedyny mecz, rozegrany w środę w Bad Homburg, przegrała po dwusetowej batalii z Jekateriną Aleksandrową. To daje nadzieję, że Poznanianka może postawić się triumfatorce wielkoszlemowej imprezy w Paryżu.

W piątek Poznanianka miała okazję rozegrać jeszcze dodatkowy mecz przed Wimbledonem. Podczas pokazowej imprezy The Boodles Tennis na terenie Stoke Park zmierzyła się w sparingu z Mają Chwalińską. Panie stoczyły trzysetową batalię, w której lepsza okazała się Magda, wygrywając 6:3, 3:6, 10-6. Teraz obie mogą się już skupić na pierwszej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Londynie.

Wimbledon: Znamy plan gier na poniedziałek

Organizatorzy Wimbledonu opublikowali już oficjalny plan gier na poniedziałkowe spotkania. Tego dnia zobaczymy w akcji czterech naszych reprezentantów. Wyróżniona została Linette, która zaprezentuje się na drugiej co do ważności arenie. Jej mecz z Mirrą Andriejewą zaplanowano jako trzeci w kolejności od godz. 14:00 czasu polskiego na Court 1 (po Antonia Ruzic - Emma Raducanu i Marin Cilic - Daniił Miedwiediew).

Na Court 3 wystąpi Hubert Hurkacz. Pojedynek z Casperem Ruudem wyznaczono jako drugie starcie dnia, od godz. 12:00 czasu polskiego (po Rafael Jodar - Felix Gill). Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Sawangkaew w samo południe na korcie oznaczonym jako "12". Z kolei mecz Magdalena Fręch - Anna Kalinska odbędzie się jako drugi od godz. 15:30 czasu polskiego na Court 15 (po Ethan Quinn - Luciano Darderi).

Zapowiada się poniedziałek pełen polskich emocji na Wimbledonie. Dzień później zagrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Póki co nie znamy jeszcze kompletnego planu gier na wtorek, ale Raszynianka, jako obrończyni tytułu, będzie otwierać rywalizację na korcie centralnym. Spotkanie z Taylor Townsend wystartuje o godz. 14:30 czasu polskiego. Główne zmagania w Londynie potrwają od 29 czerwca do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Maja Chwalińska Burak Akbulut/Anadolu AFP

Magdalena Fręch Patrick HAMILTON AFP

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press