2 dni przed meczem z Andriejewą dotarł komunikat Wimbledonu. Linette nagrodzona
Już w poniedziałek startują główne zmagania w ramach trzeciej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie. Podczas piątkowej ceremonii losowania okazało się, że Magda Linette zmierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu z mistrzynią Roland Garros - Mirrą Andriejewą. Polka została nagrodzona przez organizatorów, bowiem jej mecz ulokowano na drugim co do ważności korcie. Znamy już oficjalny plan gier na poniedziałek. Wiemy, kiedy swój udział rozpoczną Maja Chwalińska i pozostali nasi reprezentanci.
Emocje związane z tegoroczną edycją Wimbledonu zaczęły się dla nas tak naprawdę jeszcze kilka tygodni przed startem rywalizacji w głównej drabince. Przez długi czas czekaliśmy bowiem na decyzję organizatorów czy Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. 16 czerwca pojawiła się ostateczna informacja w tej kwestii. Finalistka Roland Garros dostała przepustkę, uniknęła przez to gry w eliminacjach.
Wczoraj przeprowadzono ceremonię losowania. Po godz. 11:00 poznaliśmy rywali Polaków w pierwszej rundzie singla. Iga Świątek trafiła na Taylor Townsend, Maja Chwalińska na Mananchayę Sawangkaew, Magdalena Fręch na Annę Kalinską, Magda Linette na Mirrę Andriejewą, Kamil Majchrzak na Alejandro Tabilo, a Hubert Hurkacz - na Caspera Ruuda.
Teoretycznie najtrudniejsze zadanie na papierze ma Magda Linette, która zmierzy się z mistrzynią tegorocznego Roland Garros. Rosjanka nie zanotowała jednak jeszcze żadnego zwycięstwa na trawie w sezonie 2026. Swój jedyny mecz, rozegrany w środę w Bad Homburg, przegrała po dwusetowej batalii z Jekateriną Aleksandrową. To daje nadzieję, że Poznanianka może postawić się triumfatorce wielkoszlemowej imprezy w Paryżu.
W piątek Poznanianka miała okazję rozegrać jeszcze dodatkowy mecz przed Wimbledonem. Podczas pokazowej imprezy The Boodles Tennis na terenie Stoke Park zmierzyła się w sparingu z Mają Chwalińską. Panie stoczyły trzysetową batalię, w której lepsza okazała się Magda, wygrywając 6:3, 3:6, 10-6. Teraz obie mogą się już skupić na pierwszej rundzie wielkoszlemowych zmagań w Londynie.
Wimbledon: Znamy plan gier na poniedziałek
Organizatorzy Wimbledonu opublikowali już oficjalny plan gier na poniedziałkowe spotkania. Tego dnia zobaczymy w akcji czterech naszych reprezentantów. Wyróżniona została Linette, która zaprezentuje się na drugiej co do ważności arenie. Jej mecz z Mirrą Andriejewą zaplanowano jako trzeci w kolejności od godz. 14:00 czasu polskiego na Court 1 (po Antonia Ruzic - Emma Raducanu i Marin Cilic - Daniił Miedwiediew).
Na Court 3 wystąpi Hubert Hurkacz. Pojedynek z Casperem Ruudem wyznaczono jako drugie starcie dnia, od godz. 12:00 czasu polskiego (po Rafael Jodar - Felix Gill). Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Sawangkaew w samo południe na korcie oznaczonym jako "12". Z kolei mecz Magdalena Fręch - Anna Kalinska odbędzie się jako drugi od godz. 15:30 czasu polskiego na Court 15 (po Ethan Quinn - Luciano Darderi).
Zapowiada się poniedziałek pełen polskich emocji na Wimbledonie. Dzień później zagrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Póki co nie znamy jeszcze kompletnego planu gier na wtorek, ale Raszynianka, jako obrończyni tytułu, będzie otwierać rywalizację na korcie centralnym. Spotkanie z Taylor Townsend wystartuje o godz. 14:30 czasu polskiego. Główne zmagania w Londynie potrwają od 29 czerwca do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.