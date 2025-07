- Wiem, że oni grają ze sobą chyba pierwszy raz, więc nie jest to taka zgrana para. Nie wiemy o nich za dużo, bo przez to, że nie grali razem, nigdy na nich nie patrzyliśmy w taki sposób - odparł Ważny, czym dał do zrozumienia, że sami czują pewną niewiadomą przed starciem o finał.

- W deblu już było okay, bo przed drugim meczem miałem naprawdę dość dużo odpoczynku. Ale na singlu tak, w trzecim secie nie dość że było już lekkie zmęczenie fizyczne, to także psychiczne. Dało znać o sobie to, że w każdym meczu grałem jakiegoś tie-breaka, wszystkie pojedynki były dość ciasne, więc wyszło zmęczenie mentalne. I lekki kryzys fizyczny przy 4:2 w trzecim secie. Zamiast wtedy podjąć większe ryzyko czy robić akcje serw-wolej, ja próbowałem iść niepotrzebnie w wymiany i przez to przegrałem - znów wrócił do tego, co nie pozwoliło mu zrobić większej furory także w grze pojedynczej. Na koniec dodał: - Samo bycie tutaj jest wspaniałym doświadczeniem, zagranie tutaj każdego meczu to coś specjalnego, bo korty tutaj są wyjątkowe.