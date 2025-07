18-latek z Polski po horrorze w finale Wimbledonu. I reaguje "na chłodno"

Przeprowadź nad przez ten półfinałowy mecz, w którym wiele się działo. Drugi set i sporo emocji, później na pewno z twojej perspektywy był to mecz wymagający także mentalnie?

Alan Ważny: - Na pewno, tak jak wczorajszy debel był wymagający. Po przegranym singlu nigdy nie jest łatwo wyjść na debla i myśleć pozytywnie oraz grać na najwyższym poziomie. Ale wczoraj udało nam się bardzo zmotywować i od samego początku do samego końca graliśmy znowu naprawdę jeden z lepszych meczów. Dzisiaj czułem, że brakowało trochę energii na korcie, było trochę za pasywnie, porównując do innych meczów słabo returnowaliśmy. Ja na koniec drugiego seta zagrałem jednoosobowego gema na moim serwisie, ale w "superku" udało nam się odwrócić losy meczu. I od samego początku każdy punkt grać agresywnie i jakby zmotywowaliśmy się na tyle, że udało nam się wygrać super tie-breaka.

Co dla ciebie znaczy, że po raz drugi staniesz przed szansą zdobycia wielkoszlemowego tytułu?

- Po Roland Garros ludzie wokół może oczekują od nas tego, że teraz mamy dochodzić do finałów takich turniejów. Ale my z Oscarim nie narzucamy na siebie takiej presji, wychodzimy na każdy mecz na luzie. Zawsze staramy się mieć pozytywną energię, wspólnie czasami się pośmiać i uważam, że to działa.

Czy sądzisz, że w tym finale zaprocentuje doświadczenie z Rolanda Garrosa?

- Uważam, że to, iż mamy już za sobą jeden wielkoszlemowy finał, na pewno jest czymś pozytywnym. Czymś, co daje nam przewagę, bo wydaje mi się, że nikt z naszych możliwych przeciwników nie grał w wielkoszlemowym finale w debla, ani w singla. Na pewno jest to lekka przewaga, bo jak wiadomo, finały nie są łatwe, a szczególnie turniejów wielkoszlemowych, to już wojna bardziej nerwów w głowie niż sama gra.

Ćwierćfinał w singlu cię zabolał, ale Wojciech Fibak grał w ćwierćfinale w kategorii juniorów, a potem był w ćwierćfinale wśród seniorów. Także Łukasz Kubot. Trafiłeś do pięknej grupy. Wierzymy, że przed tobą podobna autostrada.

- Oby tak potoczyło się jak u nich, wtedy będę zadowolony. Wiadomo, boli, ale cały turniej biorę jako coś pozytywnego. Przed Wimbledonem nie wygrałem żadnego meczu wielkoszlemowego w singlu, a tutaj aż trzy i to z drugim juniorem na świecie w trzeciej rundzie. Będę z tego korzystał na następnych turniejach.

Czy coś przełomowego w twojej karierze wywołał wspomniany sukces w Paryzu, który odbił się tak głośnym echem?

- Na pewno poruszenie w mediach, a jeśli chodzi o większych sponsorów, to na ten moment nie. To też jeszcze jest tak naprawdę dopiero miesiąc po turnieju w Paryżu, ja się tym totalnie nie zajmuję, raczej mój tata i agent. Mam nadzieję, że teraz po dołożeniu finału debla i ćwierćfinału singla coś się zadzieje, może mój agent, czyli Włoch Ugo Colombini będzie miał jakieś większe możliwości i jacyś ludzie lub firmy będą chcieli mnie wspierać.

A jak w ogóle wygląda baza tenisowa w twoim rodzinnym Rzeszowie? Rozwijasz się w regionie, który tenisowo nie jest w Polsce oczywisty.

- Nie ma za dużo sparingpartnerów. Tak naprawdę mam tylko jednego, czyli Karola Filara, z którym można potrenować na wyższym poziomie, jaki mam na dużych turniejach juniorskich, jak Wielkie Szlemy, czy na zawodach rangi Futures. To prawda, w Rzeszowie nigdy nie było tenisa i można powiedzieć, że dalej nie ma. Jestem teraz jedyną osobą, więc jest na pewno ciężej niż w innych miejscach, ale uważam, że w całej Polsce mamy problem z trenowaniem. Nie dość, że mamy nie za dużo zawodników, to są wszyscy rozrzuceni po całej Polsce. Niektórzy nawet nie są skłonni do trenowania z juniorami, bo... A dobra, to niech zostanie między nami. Niemniej jakoś dajemy radę. Mam też wokół siebie zbudowany cały sztab na miejscu, w Rzeszowie. Na razie trzymamy się tego miasta, czasami przed turniejem wyjedziemy trochę wcześniej, by potrenować z lepszymi zawodnikami, ale bazę treningową mam w stolicy Podkarpacia.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Wimbledon

