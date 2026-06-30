142 minuty walki Sereny Williams na Wimbledonie. Wielki powrót po niemal 4 latach

Ogłoszenie Sereny Williams, jako uczestniczki tegorocznego Wimbledonu wywołało ogromne poruszenie. W końcu legenda tenisa ostatnie spotkanie rozegrała niemal cztery lata temu. "Dzika karta" od organizatorów pozwoliła jej przystąpić do prestiżowego turnieju. Oprócz singla planowała także występ w deblu u boku starszej siostry - Venus Williams.

Rywalką 44-latki w 1. rundzie była Maya Joint. W teorii to aktywna, dużo młodsza i będąca w rytmie meczowym zawodniczka powinna uchodzić za faworytkę. Na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy wygrała ona jednak zaledwie jedno spotkanie. W tej sytuacji bukmacherzy nie wskazywali, która z tenisistek ma większe szanse na zwycięstwo.

Wielki powrót Williams na kort. Zaczęło się od falstartu

Pierwszy set był dość jednostronny i przebiegał pod dyktando 20-latki. Williams poruszała się po korcie zdecydowanie wolniej, choć nadrabiała w polu serwisowym. Dopiero w ósmym gemie dała się przełamać, co pozwoliło Joint wyjść na prowadzenie 5:3. Australijka przy swoim podaniu sięgnęła po zwycięstwo w 1. secie 6:3.

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Drugi set rozpoczął się od przełamania. Williams prowadziła 40:15, ale roztrwoniła przewagę, przez co to Maya Joint dopisała do swojego konta gema, a po chwili prowadziła 2:0.

Wraz z upływem czasu Williams zaczęła zyskiwać, a jej rywalka tracić. Coraz więcej zagrań trafiało tam, gdzie planowała Amerykanka. I tym samym z 1:3 doszła Australijkę na 3:3. W ósmym gemie poszła za ciosem, przełamała młodszą aż o 22 lata rywalkę i zrobiło się 4:4.

Tie-break dla Sereny Williams. Zwyciężczynię wyłonił 3.set

Bardzo długo trwała walka w 10. gemie, a szala zwycięstwa przechylała się to raz na jedną, to na drugą stronę. Ostatecznie Williams dopisała go do swojego konta, choć przegrywała 0:40 i obroniła finalnie cztery break pointy. O losach seta miał zdecydować tie-break.

Rywalizacja była szalenie zacięta. To Maya Joint stanęła jednak przed piłką meczową przy stanie 6:5. Nie udało jej się jednak domknąć spotkania. Kolejna piłka padła łupem Williams - już nie meczowa, ale setowa. I w przeciwieństwie do przeciwniczki ona z szansy skorzystała.

Wygrany set zdecydowanie dodał Serenie wiatru w skrzydła - wykorzystała trzeci break point, przełamała 87. rakietę świata i wyszła na prowadzenie 2:1. Później jednak nastąpiła seria udanych zagrań młodszej z tenisistek i doszło do zwrotu akcji - z 2:1 zrobiło się 5:2 dla Joint.

W dziewiątym gemie Joint serwowała jak w transie - posyłając niemal jednego asa po drugim. Ostatecznie po trwającym aż 142 minuty meczu to Australijka okazała się górą 6:3, 6:7(6), 6:3.

Serena Williams Henry Nicholls AFP

Maya Joint KENTARO TOMINAGA AFP





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