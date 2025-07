12 zwycięstw i koniec. Polak przerywa serię mistrza Roland Garros. Piękny triumf w Londynie

W tej kategorii 28-latek rywalizuje w teamie z Adamem Pavlaskiem, z którym tak naprawdę dopiero inauguruje współpracę. Jest to dla nich dopiero drugi wspólny turniej. Przed Wimbledonem zagrali ze sobą w ATP 250 w Eastbourne, gdzie odpadli w ćwierćfinale. Podczas zmagań w Londynie już na "dzień dobry" trafiło im się solidne wyzwanie. Losowanie przydzieliło im parę Santiago Gonzalez/Austin Krajicek .

Pierwszy z nich to zawodnik, który rywalizował z Zielińskim we wspomnianym już finale miksta przed rokiem. Z kolei drugi to mistrz Roland Garros 2023 w deblu, były lider rankingu ATP w grze podwójnej. Reprezentanci Meksyku i USA byli niepokonani dotychczas podczas tegorocznego sezonu na trawie. Mieli bilans 12-0. Wygrali trzy turnieje: ATP 250 w Stuttgarcie, ATP Challenger 125 w Nottingham i ATP 250 na Majorce. Dziś musieli jednak uznać wyższość Polaka oraz Czecha.