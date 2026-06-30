0:6 z Chwalińską, 6:0 z finalistką Wimbledonu. Thriller Paolini w Londynie

Dwa lata temu Jasmine Paolini miała swój szczytowy moment - z zawodniczki z drugiego szeregu, bo taką na dobrą sprawę była jeszcze jako 27-latka w 2023 roku, stała się gwiazdą pierwszej wielkości. Owszem, przegrała najpierw finał w Paryżu z Igą Świątek, a później w Londynie z Barborą Krejcikovą, ale przecież wcześniej był tytuł rangi 1000 w Dubaju, a później drużynowe mistrzostwo świata w ramach Pucharu Billie Jean King. Okazało się, że jest w stanie być nie tylko jedną z najlepszych deblistek, wspólnie z Sarą Errani, ale też i zawodniczką z TOP 10 w singlu. A łączenie tych dwóch specjalizacji to duża sztuka.

Jeszcze rok temu Jasmine utrzymywała się w elicie, choć już tak nie błyszczała. W żadnym z Wielkich Szlemów nie dostała się do najlepszej ósemki, ale po drodze był podwójny tytuł w Rzymie, w singlu i deblu, półfinał w Bad Homburg, finał w Cincinnati - oba przegrane ze Świątek. Rzutem na taśmę jesienią dostała się do WTA Finals, choć - chora - wygrała zaledwie 14 gemów w trzech spotkaniach.

A ten sezon jest po prostu fatalny. Zaledwie jeden półfinał, w WTA 500 w lutym w Meridzie, czyli turnieju, który czołówka omija szerokim łukiem. I masa zaskakujących porażek. Nawet mączka, na której Włoszka czuje się świetnie, nie przyniosła przełomu. Trzy wygrane spotkania w czterech turniejach, szybkie pożegnanie z Paryżem.

Dziś minęło 36 dni od ostatniego zwycięskiego spotkania. I po pierwszym secie jej starcia z Robin Montgomery nic nie wskazywało, że dojdzie tu do jakiegoś przełomu.

Amerykanka, 195. zawodniczka rankingu WTA, wygrała bowiem partię otwarcia 6:0.

Wimbledon. Jasmine Paolini kontra Robin Montgomery. 6:0 w pierwszym secie dla Amerykanki

Ta pozycja Montgomery jest jednak trochę zakłamaniem rzeczywistości. Rok temu Amerykanka była na początku drugiej setki, mimo już sporych problemów zdrowotnych. W finale kwalifikacji Wimbledonu przegrała w Roehampton z Kają Juvan. I na dziewięć miesięcy zniknęła z kortów.

Wróciła na przełomie marca i kwietnia w Bogocie, później szukała formy w mniejszych imprezach na mączce w Europie. I było już coraz lepiej, gdy w Oeiras "dopadła" ją rozpędzająca się Maja Chwalińska. Polka wygrała ich 80-minutowe starcie 6:2, 6:0, później zdobyła tytuł. A Robin swoje pięć minut miała w połowie czerwca w 's-Hertogenbosch. Doszła do finału i bez gry zdobyła tytuł - po zaciętym spotkaniu z Magdą Linette zrezygnowała bowiem Barbora Krejcikova.

Robin Montgomery Henry Nicholls AFP

Dziś w pierwszym secie Montgomery rozbijała zawodniczkę rozstawioną tu z "13". Jedynie jeden gem był zacięty, ale to chyba on jeszcze bardziej pogrążył Włoszkę. Bo dał Amerykance prowadzenie 3:0, z podwójnym przełamaniem. I do końca tej partii Jasmine wygrała już tylko pięć punktów.

W drugim secie Włoszka szybko jednak odskoczyła na 3:0, trybuny były z nią, wspierały po każdej udanej akcji. Tyle że za chwilę zrobiło się 3:3, Montgomery była na fali, miała dwa break pointy na 4:3. A później kolejnego na 5:4. Siłą woli Paolini przetrwała, trochę pomógł serwis, choć przecież nie imponuje siłą. Zagrała w tej końcówce mądrze, doprowadziła do trzeciej partii.

Jasmine Paolini, Wimbledon 2026 Henry Nicholls AFP

A w niej znów wszystko było na żyletki. Montgomery wygrywała już 4:2, później przy 4:4 miała trzy szanse na przełamanie serwisu Jasmine. I znów Włoszka przetrwała, wygrała tego gema. By pięć minut później... zmarnować piłkę meczową, w dziesiątym gemie.

Wiele wskazywało, że triumfatorkę wyłoni grany do 10 punktów tie-break. Nie doszło jednak do niego - Paolini wygrała 0:6, 6:4, 7:5. I trudno się dziwić ogromnej radości zaraz po ostatnim punkcie. W każdym secie była bowiem w trudnej sytuacji.

W drugiej rundzie Włoszka zmierzy się z Viktoriją Golubic.

Jasmine Paolini DAISUKE URAKAMI AFP





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