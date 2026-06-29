Taylor Townsend - Iga Świątek w 1. rundzie Wimbledonu 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 30 czerwca 2026 godz. 14:30
Iga Świątek rozpoczyna obronę tytułu na Wimbledonie. We wtorek, 30 czerwca, w meczu 1. rundy zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Polka będzie zdecydowaną faworytką, choć rywalka potrafi być groźna na trawie dzięki ofensywnemu stylowi gry i częstym atakom przy siatce. Dla Świątek będzie to pierwszy krok w walce o kolejny wielkoszlemowy triumf i udane otwarcie najważniejszego turnieju na kortach trawiastych. Zapraszamy na relację na żywo.