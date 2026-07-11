Jannik Sinner - Alexander Zverev w finale Wimbledonu. Relacja na żywo

Wimbledon (M)
Finał
12.07.2026
17:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 lipca 2026 godz. 17:00

Finał Wimbledonu 2026 przyniesie elektryzujące starcie na szczycie, w którym lider światowego rankingu Jannik Sinner zmierzy się z trzecią rakietą świata, Alexandrem Zverevem. Włoch awansował do decydującego pojedynku po raz kolejny niwecząc marzenia Novaka Djokovicia, podczas gdy reprezentant Niemiec w wielkim stylu pokonał rewelację turnieju, Arthura Fery'ego. Obaj zawodnicy prezentują w Londynie znakomitą formę, a stawką tego prestiżowego meczu będzie najcenniejsze trofeum na trawiastych kortach.
Mężczyzna w białej czapce z daszkiem i białej koszulce z zielonymi akcentami, skupiony wzrok skierowany przed siebie, sportowe otoczenie.
Mężczyzna w białej czapce z daszkiem i białej koszulce z zielonymi akcentami, skupiony wzrok skierowany przed siebie, sportowe otoczenie.Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP