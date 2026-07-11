Jannik Sinner - Alexander Zverev w finale Wimbledonu. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 12 lipca 2026 godz. 17:00
Finał Wimbledonu 2026 przyniesie elektryzujące starcie na szczycie, w którym lider światowego rankingu Jannik Sinner zmierzy się z trzecią rakietą świata, Alexandrem Zverevem. Włoch awansował do decydującego pojedynku po raz kolejny niwecząc marzenia Novaka Djokovicia, podczas gdy reprezentant Niemiec w wielkim stylu pokonał rewelację turnieju, Arthura Fery'ego. Obaj zawodnicy prezentują w Londynie znakomitą formę, a stawką tego prestiżowego meczu będzie najcenniejsze trofeum na trawiastych kortach.