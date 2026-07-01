Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner w drugiej rundzie Wimbledonu. Relacja na żywo

Spotkanie rozpocznie się od serwisu Huberta Hurkacza.
Obaj tenisiści pojawiają się już na korcie!
Witamy w relacji na żywo! Już za chwilę Hubert Hurkacz zmierzy się z Sebastianem Ofnerem. Stawką będzie awans do trzeciej rundy Wimbledonu.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 01 lipca 2026 godz. 12:00
Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie Wimbledonu zaprezentował wysoką formę, pewnie pokonując Cacpera Ruuda w trzech setach. W drugiej rundzie Polak zmierzy się z Sebastianem Ofnerem, który jest niżej od niego w rankingu ATP. Austriak na otwarcie Wimbledonu pokonał po pięciu partiach Hamada Medjedovicia. „Hubi” z najbliższym rywalem mierzył się w ubiegłym roku w Genewie i wygrał w dwóch setach. Zapraszamy na relację na żywo.