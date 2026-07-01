Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner w drugiej rundzie Wimbledonu. Relacja na żywo

Wimbledon (M)
1/32 finału
01.07.2026
12:05
I SET

I set

1 - 0

1-0

Pierwszy gem w tym meczu dla Hurkacza! 
40-0. Ależ wolej "Hubiego"!
30-0. Wygrywający serwis Polaka. 
15-0. Serwis i momentalny atak Huberta! 
Spotkanie rozpocznie się od serwisu Huberta Hurkacza. 
Obaj tenisiści pojawiają się już na korcie! 
Witamy w relacji na żywo! Już za chwilę Hubert Hurkacz zmierzy się z Sebastianem Ofnerem. Stawką będzie awans do trzeciej rundy Wimbledonu. 

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 01 lipca 2026 godz. 12:00

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie Wimbledonu zaprezentował wysoką formę, pewnie pokonując Cacpera Ruuda w trzech setach. W drugiej rundzie Polak zmierzy się z Sebastianem Ofnerem, który jest niżej od niego w rankingu ATP. Austriak na otwarcie Wimbledonu pokonał po pięciu partiach Hamada Medjedovicia. „Hubi” z najbliższym rywalem mierzył się w ubiegłym roku w Genewie i wygrał w dwóch setach. Zapraszamy na relację na żywo.
Tenisista w białej koszulce przygotowujący się do serwisu z wyciągniętą ręką i żółtą piłką tenisową.
Hubert HurkaczNicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP