- Spodziewałam się tego. Wiedziałam, że widownia będzie bardziej ją wspierać. Cóż, jest mi z tym dobrze. Jeśli ludzie wspierają moją przeciwniczkę, to myślę sobie: "Co mogę z tym zrobić?". Skupiam się na sobie. Wiem, że wielu ludzi ogląda mnie w telewizji i mnie wspiera. Mam swoją rodzinę i swój zespół. To mi wystarczy

Znów oberwało się Sabalence. "To powinno być zakazane"

"To powinno być zakazane", "Brak szacunku dla rywalki", "Jest gorsza niż Maria Szarapowa kiedykolwiek", "Przestań krzyczeć!" - pisali kibice pod wpisem. Z jednej strony w dużej mierze jest to pewnie zwyczajna kumulacja negatywnych emocji, zgromadzonych wokół Sabalenki. Z drugiej, jej krzyki już wcześniej irytowały fanów i prowadzący profil Wimbledonu w mediach społecznościowych powinien mieć świadomość, że taki koncept nie jest najszczęśliwszy. Nawet jeśli porównanie do lwa miało pokazać raczej serce do walki niż negatywne cechy Sabalenki.