Zła wiadomość dla Igi Świątek. Chodzi o tegoroczny Wimbledon. Nawet kibice to wiedzą

Wimbledon jest jedynym turniejem, w którym Iga Świątek nie zdołała dotrzeć do półfinału zmagań seniorek. Polka szansę na poprawienie tego rezultatu będzie miała w tegorocznej edycji, chociaż trudno upatrywać ją w roli faworytki do triumfu. Wiedzą o tym kibice, których organizatorzy wielkoszlemowej imprezy zapytali o to, kto ich zdaniem sięgnie po zwycięstwo. Najczęściej padają nazwiska dwóch wielkich rywalek liderki rankingu WTA.