Zgrzyt na konferencji podczas Wimbledonu. Rosyjska gwiazda Kudiermietowa: Dobrze, odpowiem na to pytanie

Temat relacji na linii tenisiści z Ukrainy versus zawodnicy z Rosji naturalnie przewija się w trakcie trwającego Wimbledonu. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa, a Europa nie jest ślepa na wydarzenia, które nieustannie powodują gigantyczne napięcia. Organizatorzy turnieju w tym roku dopuścili do rywalizacji sportowców z Rosji i wspierającej działania zbrojne Władimira Putina Białorusi, ale pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest m.in. ukrycie znaków firm sponsorskich z kapitałem rosyjskim, do czego musiała zastosować się także Weronika Kudiermietowa. Na pomeczowej konferencji prasowej po meczu z Kaią Kanepi Rosjanka zmierzyła się z trudnym pytaniem. To był ciekawy moment, bo moderator rzucił tenisistce koło ratunkowe, ale ta postanowiła z niego nie skorzystać.