Zawodniczka wygwizdana na Wimbledonie. Ukrainka domaga się reakcji władz

Mecz Wiktorii Azarenki z Eliną Switoliną budził sporo emocji. I tych związanych bezpośrednio z tenisem i tych całkowicie pozasportowych. Ukrainka nie zamierzała podawać ręki rywalce, co zakończyło się sporym zgrzytem na Wimbledonie i gwizdami na białoruską tenisistkę. Dlatego Switolina na pomeczowej konferencji prasowej zażądała reakcji od tenisowych władz, by do takich sytuacji nie dochodziło.