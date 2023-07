Zasłużony relaks. Iga Świątek pokazała, co robiła po meczu. Lawina komentarzy

"Jestem zadowolona z tego, że rozegrałam tak solidne spotkanie. Przełożyłam na mecz to, co trenowałam. Czuję się pewna siebie i szczęśliwa, co szczerze mówiąc, w moim przypadku nie zdarza się często na Wimbledonie. To pierwszy rok, gdy dużo się nauczyłam i jestem w stanie dostosować swoją grę do trawiastej nawierzchni" - wyznała liderka światowego rankingu WTA w rozmowie z dziennikarzami po zakończonym pojedynku.