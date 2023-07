Wojna nie jest czymś, czego chcemy na świecie. Od początku otwarcie wyrażałam się w tej kwestii. W tej chwili sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ tuż po wybuchu wojny nie było wiele takich decyzji. Początkowo Rosjanie i Białorusini byli wykluczeni w innych sportach, nie w tenisie. Potem trochę się to zmieniło i zaczynają być dopuszczani do startów. To może zdezorientować, ponieważ na Ukrainie nic się nie zmieniło, miasta wciąż są atakowane, a wielu ukraińskich sportowców walczy na wojnie, niejednokrotnie tracąc przy tym życie

Inaczej niż władze WTA i ATP zareagowali organizatorzy Wimbledonu . W zeszłym roku nie dopuścili Rosjan i Białorusinów do gry na swoich kortach. Decyzja poniosła za sobą konsekwencje. Tenisiści i tenisistki, którzy wzięli udział w turnieju, nie otrzymali rankingowych punktów. Poza tym federacje tenisowe ukarały All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) "grzywną" w wysokości miliona dolarów. Ostatecznie suma została zmniejszona o połowę.

Księżna Kate może być postawiona w niezręcznej sytuacji. Spore obawy w związku z Wimbledonem

Tym razem nie uda się uniknąć ryzyka, choć oczywiście trudno przewidzieć, czy faktycznie ktoś z Rosji lub Białorusi zatriumfuje. By zminimalizować "straty" AELTC zobowiązał tenisistki i tenisistów do podpisania oświadczenia o neutralności.

"Treść oświadczenia jest oparta na wytycznych rządu, we współpracy z WTA, ITF oraz naszymi partnerami w Lawn Tennis Association. Zaraz po ogłoszeniu decyzji gracze mogli podpisywać deklaracje i są w stanie dalej je podpisywać aż do ostatecznego terminu zgłoszeń do turnieju. Nie zdradzę nazwisk, ale wielu graczy już tego dokonało. Wsłuchaliśmy się w opinie tenisistów w zeszłym roku. Chcieli mieć wybór, aby móc podpisać oświadczenie" - mówiła dyrektor generalna All England Club Sally Bolton. I zapewniła: