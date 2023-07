Co ważne, Iga Świątek już na wstępie uspokoiła, że z jej zdrowiem wszystko jest w porządku . Dziennikarz nawiązał do krótkiej przerwy medycznej z początku spotkania z powodu odcisku na stopie oraz nieco poobdzieranych kolan.

- Nie czułam bólu, to jedynie mały odcisk na pięcie . To tylko skóra, więc nie ma problemu - zaznaczyła.

Iga Świątek z uznaniem o Belindzie Bencic: Grałam ze specjalistką od trawy

- Podczas piłek meczowych już o niczym nie myślałam. Chciałam zagrać jak najlepiej, bo wiedziałam, że w pewnym sensie nie mam już nic do stracenia. A więc niezależnie od tego, jak potoczy się ta piłka, powalczyć do końca. A później, już w tie-breaku drugiego seta, byłam proaktywna i w pewnym sensie wyciągnęłam rękę do zwycięstwa, czego nie uczyniłam w pierwszym - analizowała podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego.