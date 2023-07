Brytyjski arbiter Richard Haigh zabrał punkt Serbowi, co spotkało się z zaskoczeniem publiczności i złością samego tenisisty. Wicelider światowego rankingu po jednym z uderzeń wydał z siebie okrzyk, który często jest słyszalny na meczach tej dyscypliny sportu, jednak zrobił to wyjątkowo późno i długo. Piłka dolatywała już do Sinnera, a 'Djoko" wciąż hałasował. Dzięki decyzji sędziego Włoch wyszedł na prowadzenie 30:15, był więc w połowie drogi do przełamania, ostatecznie tego nie dokonał. Całą sytuację można zobaczyć poniżej.

Wimbledon 2023. Novak Djoković z odjętym punktem za "przeciągnięty" krzyk

To nieczęsto spotykana scena - do dość podobnej doszło w finale US Open 2011, kiedy Serena Williams krzyknęła "come on". Była pewna, że jeden z jej forhendów będzie kończącym wymianę, a jednak Samantha Stosur dobiegła do bardzo trudnej piłki. Amerykanka była wściekła na sędzię Evę Asderaki. Przegrała tamtą rywalizację z Australijką 2:6, 3:6.