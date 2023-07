Iga Świątek mogła w czwartej rundzie Wimbledonu zmierzyć się z Magdą Linette, jednak do polskiego hitu nie mogło dojść, bo poznanianka nie wykonała swojego zadania i odpadła w rywalizacji z Belindą Bencic. Raszynianka zrobiła to, co do niej należy i zameldowała się w 1/8 finału turnieju rozgrywanego na kortach All England Club.