Wszystkie oczy będą zwrócone na nią przed Wimbledonem. Na pewno jest jedną z faworytek

Kłopoty Rybakiny zaczęły się podczas Rolanda Garrosa. W Paryżu nie przystąpiła do trzeciej rundy z powodu choroby wirusowej. Przez to opuściła tydzień treningów. Na trawie zaprezentowała się tylko raz, w Berlinie, gdzie niepodziewanie przegrała w drugiej rundzie z Chorwatką Donną Vekić . Potem miała wystąpić jeszcze w Eastbourne, ale wycofała się z tej imprezy.

"Przygotowania, które przeprowadziliśmy, były dobre, ale zabrakło godzin pracy, którą chcieliśmy wykonać. Myślę jednak, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy . Po Rolandzie Garrosie nie było mi łatwo, bo w jednym tygodniu w ogóle nie trenowałam, a następnie powoli wracałam do grania. Mimo wszystko jestem zadowolona z moich przygotowań" - przyznała Kazaszka w czasie niedzielnej konferencji prasowej.

Myślę, że jestem gotowa. Pierwsza runda nie zawsze jest łatwa, ale myślę, że nasze przygotowania były wystarczająco dobre. Mam nadzieję, że z każdym meczem będę czuła się coraz lepiej. Jeśli rozegram więcej meczów na trawie, to poczuję się pewniej

Tenis. To są mocne punkty Jeleny Rybakiny

Bez wątpienia dla reprezentantki Kazachstanu urodzonej w Moskwie najważniejsza w najbliższych tygodniach będzie jakość serwisu. W zeszłym roku była jedną z dwóch kobiet, które w tourze posłały ponad 300 asów . Z kolei w tym sezonie jest jedną z trzech zawodniczek, które zanotowały co najmniej 750 uderzeń kończących. Kolejnym obszarem, na który należy uważać w jej grze, są ataki do siatki, których wykonuje średnio 11 razy w każdym meczu, ze skutecznością na poziomie 63 procent.

W przeciwieństwie do zeszłego roku, teraz wszystkie oczy będą zwrócone na Rybakinę, co może wiązać się z dodatkową presją. Ona jednak patrzy na to inaczej.