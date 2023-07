Kawał niedzieli i całą noc z niedzieli na poniedziałek, na zielonych terenach olbrzymiego Wimbledon Parku , kibice z różnych stron świata poświęcili, aby znaleźć się w gronie ostatnich szczęśliwców, którym dane będzie obejrzeć tenisowe spektakle z trybun wspaniałego kompleksu, należącego do All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Z chodnika, przez namiot, na scenę Wimbledonu. A na końcu prezent od Igi Świątek

W tym gronie znaleźli się również Polacy, obecnie rozsiani w różnych stronach świata. Trójka mężczyzn, z którymi rozmawiała Interia, na wstępie zaznaczyła, że noc spędzona pod namiotem to i tak nieporównywalnie większy komfort z tym, jak wspomnienia z pierwszej tego typu eskapady. Krzysztof napomknął, że na swój pierwszy Wimbledon udał się w 1997 roku . Wtedy, aby zdobyć bilet, a mówiąc wprost wystać go w długiej kolejce (organizatorzy w ten sposób dystrybuują niewielką, liczącą kilkaset sztuk pulę wejściówek m.in. na kort centralny oraz "jedynkę"), spał pod chmurką na chodniku . Po dziś dzień pamięta, jak przemarzł do szpiku kości, bo temperatura wynosiła 3-4 stopnie Celsjusza.

Niewykluczone, że dzisiaj również będą na żywo przeżywać emocje, przy czym na pewno nie będą zagrzewali do boju ostatniej z naszych singlistek, która jeszcze czeka na tegoroczny debiut na Wimbledonie, czyli Magdaleny Fręch. To dlatego, że Polka wystąpi na "jedynce", a oni tym razem szykują się na kort boczny. W związku z tym przewidują "tylko" maksymalnie kilka godzin spędzonych w kolejce. To będzie ich ostatni dzień w Londynie, w środę rozjeżdżają się do domów. Jeden do Szwajcarii, drugi do Polski, trzeci ma najbliżej - stacjonuje bowiem w mieście nad Tamizą. Czwarty zaś już wrócił do Manchesteru.