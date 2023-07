Wraca temat dziewczyny Carlosa Alcaraza. Media piszą o związku z tenisistką

Carlos Alcaraz i Novak Djoković zaprezentowali kibicom w niedzielę (16.07) kawał dobrego tenisa. Hiszpan rzucił wyzwanie utytułowanemu tenisiście i po pięciu setach 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4 to właśnie 20-latek mógł świętować wywalczenie drugiego w swojej karierze, a pierwszego na londyńskich kortach wielkoszlemowego tytułu. Alcaraz po emocjonującej batalii z "Nole" przyznał przed kamerami, że nie spodziewał się, iż będzie w stanie pokonać reprezentanta Serbii w finale.

"Zapewne będę pamiętał o tym przy okazji innych turniejów, także przy tych wielkoszlemowych. Że jestem gotowy, by grać przeciwko Novakowi pięć setów, mieć dobre wymiany, dobre sety, rozegrać naprawdę długi mecz i utrzymać się w na poziomie fizycznym i mentalnym . Mój sposób myślenia zapewne trochę zmieni się po tym spotkaniu" - zdradził tryumfator rozgrywek.

