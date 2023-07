Wpadka Polaka na Wimbledonie. Szybko pożegnał się z rywalizacją

Polak razem z Amerykanką Nicole Melichar-Martinez trafił w pierwszej rundzie na duet Taylor Townsend - Jamie Murray. Zieliński i jego koleżanka, którzy przystąpili do rywalizacji mikstów rozstawieni z numerem trzecim, byli faworytami tego starcia, ale już pierwszy set pokazał, że czeka ich ciężka przeprawa.

Wimbledon 2023. Jan Zieliński z porażką w turnieju mikstów

Gra toczyła się gem za gem aż do siódmego gema, kiedy to Townsend i Murray przełamali rywali. Ci przy kolejnym własnym podaniu musieli bronić break pointa, będącego zarazem piłką setową, ale zdołali wyjść z opresji i po chwili odpowiedzieć przełamaniem powrotnym. Końcówka partii należała jednak do brytyjsko-amerykańskiego duetu - Townsend i Murray wygrali po tie-breaku i objęli prowadzenie w meczu.