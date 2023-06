Wojna przekłada się na sport. Rok temu zabronili, teraz dopuścili - napięcie nie maleje

Wimbledon był jedynym turniejem wielkoszlemowym, który w zeszłym roku zabronił startu tenisistom z Rosji i Białorusi. Miało to związek z atakiem na Ukrainę. W tym sezonie zawodnicy z tych dwóch krajów już pojawią się jednak w Londynie. Relacje pomiędzy sportowcami z tych trzech krajów są napięte. Jak to będzie wyglądać na kortach All England Club?