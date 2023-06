Wimbledon tylko w kanałach sportowych Polsatu

256 zawodników, 18 kortów i setki godzin transmisji

Tenisowy kompleks Wimbledonu tworzy 18 trawiastych kortów, na których co roku spotyka się 256 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego świata. Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1 będą transmitować mecze Polaków oraz rywalizację na korcie centralnym, na którym zwyczajowo grają największe gwiazdy. W tych dwóch kanałach codziennie o godzinie 12:30 prezentowana będzie także Kronika Wimbledonu. Bezpośrednio po niej, punktualnie o 13:00, startować będzie specjalny program studyjny, którego gospodarze to Paulina Chylewska, Paulina Czarnota-Bojarska oraz Jerzy Mielewski i Przemysław Iwańczyk. Wśród ich rozmówców znajdą się między innymi były znakomity tenisista, Jerzy Janowicz oraz dziennikarze i eksperci, tacy jak Andrzej Person, Radosław Szymanik czy Olgierd Kwiatkowski ze sportowej Interii. Interaktywne analizy taktyczne przeprowadzi uznany na całym świecie trener, Maciej Synówka. Oprócz Polsatu Sport i Polsatu Sport Premium 1, wydarzenia ze wszystkich osiemnastu kortów Wimbledonu będą transmitowane w kanałach Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Sport Premium PPV 3,4,5 i 6. Transmisje dostępne będą także w serwisie streamingu internetowego Polsat Box Go. Zespół komentatorów tworzą Dawid Olejniczak, Tomasz Tomaszewski, Marcin Muras, Tomasz Lorek, Krzysztof Wanio, Michał Krogulec, Radosław Spiak oraz Maciej Łuczak.