Wimbledon 2023. „Oni chcą naszej śmierci”. Ukraiński trener o Rosjanach i Białorusinach

O Curenko zrobiło się głośno, gdy w trakcie turnieju w Indian Wells doznała ataku paniki i nie przystąpiła do meczu z Sabalenką . Ukraińska tenisistka była wstrząśnięta wcześniejszą rozmową z prezesem organizacji zarządzającej kobiecym tenisem Stevem Simonem. Amerykanin łagodnie podszedł do tematu wojny na Ukrainie. "Inne zdanie na ten temat tenisistów z Rosji i Białorusi nie powinno denerwować zawodniczki" - powiedział Simon.

Steve Simon nie nadaje się na szefa WTA

W piątek stoczyła najbardziej zacięty mecz tegorocznego Wimbledonu. Pokonała Rumunkę Anę Bogdan 4:6, 6:3, 7:6 (18). Spotkanie trwało 3 godziny 40 minut. 38 punktów w tie-breaku trzeciego seta, to rekord w historii kobiecych rozgrywek Wielkiego Szlema.

Dzielimy razem szatnię z ludźmi, którzy życzą śmierci naszym rodzinom i wyginięcia naszego narodu. I nic w tej sprawie się nie robi. Oni zadawalają się tym, że powiedzą: "Wojna w waszym kraju jest doprawdy straszna". Ale cholera, to nie wystarczy.

Spotkaniu przyglądał się 39-letni trener Ukrainki, który za zdecydowane wypowiedzi na temat rosyjskich i białoruskich tenisistów uczestniczy w postępowaniu dyscyplinarnym, które rozpoczęło wobec niego WTA. "To jest śmieszne. 100 procent kłamstw. Chciałbym, żeby postępowanie miało jawny przebieg. Ludzie dowiedzieliby się kim naprawdę jest Steve Simon, ale inni chcą ukryć prawdę. Jest takie powiedzenie: "Ryba psuje się od głowy". Simon jest fajnym człowiekiem, ale nie nadaje się do zarządzania taką organizacją. To katastrofa" - opowiada Własow w "L’Equipe"