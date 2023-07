Wielki problem Wimbledonu? Hurkacz ma sposób, te zdjęcia mówią wszystko

Wimbledon , jako jeden z turniejów zaliczających się do Wielkiego Szlema, bez wątpienia można uznać za wielkie święto fanów tenisa. Problem jest jednak taki, że akurat w tym roku... owo święto wielokrotnie było zakłócane przez zmienną i momentami wręcz fatalną pogodę .

Niestety nie wygląda na to, aby na razie sytuacja miała ulec zmianie, natomiast niektórzy uczestnicy zmagań na trawiastych kortach starają się skupiać i na pozytywach - czasem zła aura i wymuszona przerwa może stać się bowiem mimo wszystko okazją do... poprzebywania w przemiłym gronie.

Wimbledon 2023. Hubert Hurkacz znalazł sobie doskonałe miejsce na niepogodę

Kanadyjczyk Denis Shapovalov pochwalił się w mediach społecznościowych znalezieniem "swojego zakątka" w którym spędza czas, gdy deszcz uniemożliwia jakiekolwiek aktywności - czy to te związane z oficjalnymi spotkaniami, czy treningami. Co ciekawe towarzystwa dotrzymuje mu stale m.in. Hubert Hurkacz :

"Ta sama miejscówka trzeci dzień z rzędu" - odpowiedział koledze po fachu wrocławianin, który wciąż nie może być pewien, kiedy dokładnie stanie na placu gry naprzeciw swojego kolejnego rywala, którym będzie reprezentant Wielkiej Brytanii o polskich korzeniach, Jan Choinski . Do starcia powinno dojść w czwartek (zamiast w środę, jak pierwotnie planowano) - godzina zostanie jeszcze ustalona...

Wimbledon 2023 potrwa do połowy lipca

Należy więc w najbliższym czasie ściskać kciuki przede wszystkim za to, by resztę wielkoszlemowych rozgrywek udało się przeprowadzać mimo wszystko bez większych "niespodzianek". Wimbledon 2023 potrwa dokładnie do niedzieli 16 lipca.