Wielki niepokój na Wimbledonie. Ikona ostrzega. Ostry ruch organizatorów

Poniedziałek to pierwszy dzień zmagań w tegorocznej edycji Wimbledonu. To wyjątkowy turniej, któremu - zdaniem wielu - towarzyszy wyjątkowa, niepowtarzalna magia. Londyński mir mogą jednak zaburzyć aktywiści z "Just Stop Oil", nazywający się na swojej stronie internetowej "koalicją grup współpracujących, by upewnić się, że rząd zobowiąże się do wstrzymania licencjonowania i produkcji nowych paliw kopalnych".