Wielka sensacja na Wimbledonie. Marketa Vondrousova wygrywa w finale!

Czy ktokolwiek mógł się tego spodziewać? Dla Vondrousovej był to co prawda już drugi finał turnieju Wielkiego Szlema po Roland Garrosie z 2019 roku, ale od tamtego czasu leworęczna tenisistka z Sokolova, mieszkająca od kilku lat w Pradze, przeżywała wiele problemów zdrowotnych i co za tym idzie sportowych. W Wimbledonie okazała się jednak najlepsza. Zagrała dużo bardziej rozsądnie niż Jabeur, dla której to był już trzeci finał Wielkiego Szlema i drugi w Londynie.